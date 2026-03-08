La Adcpuj conmemorará el 8M junto a sus socias

La Asociación Deportiva y Cultural de Profesionales Universitario de Jujuy (Adcpuj) llevará a cabo, este sábado 14 de marzo, una serie de actividades enmarcadas en la conmemoración por el 8M Día Internacional de la Mujer.

El titular de la entidad, el ingeniero Héctor Mario Flores comentó que "esta actividad estaba programada para el sábado 7 de marzo, pero debido a las inclemencias climáticas, tuvimos que suspenderla y reprogramarla para el sábado 14 de marzo".

INGRESO AL PEDIO DE LA ADCPUJ

Actividades programadas

Todo dará inicio a partir de las 8.30 de la mañana, y hasta las 18, con el armado de stand en la cancha de futbol 7 de césped natural, ubicada en el centro del predio de la Adcpuj, ubicada sobre Ruta Nacional 9 km 1684, del barrio Alto Comedero.

Durante la jornada, habrá entrega de reconocimientos a socias destacadas, también sorteos de premios sorpresas para socias de distintos equipos y palabras alusivas del titular de la Asociación de Profesionales. "Asimismo vamos a entregar un presente para nuestro personal femenino, entre ellas, secretarias administrativas y veedoras, que cumplen un rol fundamental para el desarrollo y funcionamiento de nuestra institución", manifestó Flores.

Cabe mencionar que, desde la entidad, confeccionaron una bandera con un slogan "Juntas jugamos más fuerte", que se expondrá en cada formación de los equipos, antes del inicio de cada encuentro.

Con respecto a los stands que estarán presentes en esta conmemoración del 8M de la Adcpuj, las socias podrán adquirir diversos productos como: Snack saludable / granola; Yogurt griego artesanal; Joyas de plata 925; Libros alternativos, Suplementación deportiva (Summit), Trenzas y peinados deportivos; Sport indumentaria deportiva femenina.