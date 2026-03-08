Expresión cultural viva en Huacalera

La muestra Expresión Cultural, realizada ayer por la comuna de Huacalera en el Paseo de los Artesanos (ubicado al costado del atrio de la capilla del pueblo), brindó al artesanado local la oportunidad de exhibir y comercializar sus trabajos, y a los folcloristas de ser escuchados y aplaudidos.

La propuesta coincidió con la celebración del Carnaval de Remache (última jornada para divertirse con el momo), lo que generó que vecinos y numerosos turistas se llegaran hasta el atrio para participar en la propuesta impulsada por la Dirección de Cultura y Turismo municipal.

MODELOS | GAEL ESPEJO, MELANI VELÁZQUEZ Y LURDES CHAIRA.

Pasada la media mañana inició la actividad con la apertura de los box del Paseo de los Artesanos y la presentación de Los Hermanos Velázquez y Angelito Suárez, brindando un repertorio folclórico que invitó a bailar a varias parejas de visitantes, que admiraron los trabajos artesanales.

Danilo y Dino Velázquez junto a Hugo Vázquez y Daniel Zaralero, con el bandoneonista Angel Suárez, se destacaron con sus interpretaciones; aparte se presentó la coplera Natividad Ríos (declarada Patrimonio Cultural Viviente) del barrio La Huerta, brindando su canto ancestral aún con tonada de carnaval.

OPCIÓN | EL PASEO DE LOS ARTESANOS UN NUEVO ATRACTIVO TURÍSTICO.

Las artesanas y grupos de artesanas que ofrecieron sus creaciones y diseños en los box, organizaron una pasarela donde ellas y sus hijos lucieron los hermosos y finos tejidos artesanales en hilo de lana de oveja o de fibra de llama, en color natural o teñidos con tintes naturales logrando excelentes prendas de vestir.

Los grupos de artesanas Flor Silvestre, Artesanas de Yacoraite, La Pushka y Sumaj Pacha ofrecieron mantas, boinas, medias, chalecos, pulóveres; también artesanías en madera de cardón, licores, cerámicas, pinturas, juguetes en crochet, piezas en talabartería, hierbas medicinales y demás productos.

Al cierre de Expresión Cultural, el jefe comunal Enzo Paz felicitó a cada una de las artesanas y les anunció que generará otras actividades a lo largo del año en ese sector para darles más visibilidad y a la vez ayudarle con la venta de sus trabajos.

ARTESANA | FRANCISCA RÍOS POSEE SU EMPRENDIMIENTO FLOR SILVESTRE.

MÚSICOS | LOS HERMANOS VELÁZQUEZ Y ANGELITO SUÁREZ.

INVITADA | SANTIAGO ZERPA CON LA COPLERA NATIVIDAD RÍOS.