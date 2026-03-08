"Es importante construir en futuras generaciones valores"

Fabiana Bejarano titular de Iplido-Utghra, espacio desde el cual impulsa distintas iniciativas orientadas a la contención, capacitación y acompañamiento de las trabajadoras del sector gastronómico y hotelero. Desde su rol destaca la importancia de generar conciencia, fomentar el conocimiento y construir herramientas que permitan fortalecer la autonomía de las mujeres.

"Es importante construir en futuras generaciones conciencia implementando valores", destaco Bejarano.

Educación y realidad laboral

Bejarano explicó que muchas trabajadoras poseen formación académica que no siempre se ve reflejada en sus puestos laborales actuales. "La educación es fundamental, nuestras trabajadoras en muchos casos son docentes, pero trabajan como mucamas. Incluso dan clases particulares porque no consiguen un puesto real de trabajo dentro de su profesión y de esa manera logran obtener una remuneración mayor fuera de su ámbito". En ese sentido, remarcó que la formación continúa siendo una herramienta clave para ampliar oportunidades y mejorar la calidad de vida.

Capacitación y prevención

Desde el área de Acción Social se promueven distintos espacios de capacitación y acompañamiento que buscan brindar herramientas frente a diversas problemáticas.

Bejarano destacó que uno de los ejes de trabajo es la prevención de la violencia doméstica. Para ello, cuentan con canales de asistencia destinados a quienes atraviesan situaciones complejas. "Es importante no callarse y tener la libertad de hablar con los pares. También trabajar sobre el vínculo dentro del seno familiar para prevenir".

Asimismo, remarcó que el acompañamiento dentro del ámbito laboral resulta fundamental y que muchos compañeros cumplen un rol activo en el apoyo a las trabajadoras.

Formación gratuita durante todo el año

Desde Iplido-Utghra se desarrollan cursos y talleres gratuitos orientados a la formación y al crecimiento personal y laboral de las afiliadas.

Entre las propuestas se encuentran capacitaciones como ayudante de cocina, mucama, gobernanta, prevención del embarazo adolescente, factores de riesgo, talleres de RCP, información sobre trata de personas y lactancia materna, entre otros. "La mujer es emprendedora por naturaleza, no se queda quieta: lucha y pelea. Por eso invitamos a todas las interesadas a sumarse a las capacitaciones que brindamos durante todo el año", comentó.

Un día para recordar la lucha

Por último, Bejarano reflexionó sobre el significado del Día Internacional de la Mujer y su valor histórico. "Rememorar lo que sucedió en Nueva York representa un día de lucha para recordar que gracias a ellas hoy podemos hablar, pelear por nuestros derechos y expresarnos libremente. Para todas las mujeres y niñas buscamos derechos e igualdad y ponemos mucho énfasis en adquirir conocimiento".