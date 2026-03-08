El Tren Solar de la Quebrada concretó primer viaje de RSE

El Tren Solar de la Quebrada realizó su primer viaje de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) del año 2026, una iniciativa que reafirma el compromiso social del proyecto ferroviario jujeño, con quienes, por diferentes motivos, muchas veces no tienen la posibilidad de vivir esta experiencia turística.

Según se informó, este programa de viajes sociales forma parte de la política institucional del Tren Solar de la Quebrada y tiene como objetivo acercar la experiencia del tren a "sectores de la comunidad, instituciones educativas, organizaciones sociales y vecinos de la región, promoviendo la integración, el conocimiento del patrimonio cultural y el fortalecimiento del sentido de pertenencia con uno de los proyectos de movilidad sostenible más innovadores del país".

Durante el recorrido, los pasajeros accedieron a una experiencia integral que incluyó información sobre la historia del ferrocarril en la región, el funcionamiento del Tren Solar y el valor cultural y ambiental de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

"El programa de Responsabilidad Social Empresaria del Tren Solar busca que la experiencia del tren no sea solo una propuesta turística, sino también una herramienta de inclusión social, educación y desarrollo territorial. A través de estos viajes, se promueve que niños, jóvenes, adultos mayores y miembros de distintas organizaciones puedan conocer, valorar y apropiarse de este proyecto que nació en la provincia y que hoy es orgullo de Jujuy", sostuvo una entrega de prensa oficial.

Agregó que además de acercar la experiencia ferroviaria, estos viajes buscan fortalecer el vínculo entre el Tren Solar y las comunidades locales, "reconociendo que el desarrollo turístico de la Quebrada también se construye junto a quienes habitan y sostienen diariamente este territorio. Desde la organización del Tren Solar destacaron que el programa continuará desarrollándose, a lo largo del año, con el acompañamiento de la Secretaría de Gestión de la Gobernación, reafirmando el espíritu con el que nació este proyecto: impulsar una movilidad sostenible que genere oportunidades, promueva el turismo responsable y contribuya al desarrollo social de la región. Con esta primera acción del año, el Tren Solar vuelve a poner en marcha su agenda social y comunitaria, demostrando que cada viaje no solo conecta destinos, sino también personas, historias y oportunidades para toda la Quebrada de Humahuaca".

Precisó que durante 2025, "el programa de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) que se realiza con el acompañamiento de la Secretaría de Gestión de la Gobernación alcanzó a 26.373 participantes, entre estudiantes, comunidades, visitantes jujeños y acciones de vinculación cultural. Estas iniciativas incluyeron recorridos educativos, actividades ambientales, programas de accesibilidad, visitas escolares y encuentros comunitarios en las estaciones del corredor Volcán-Tilcara".