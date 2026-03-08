El rol de la mujer en la construcción

En el marco del Día Internacional de la Mujer, desde la Uocra Jujuy destacaron los avances en materia de inclusión y participación femenina dentro de la industria de la construcción, un sector históricamente masculinizado pero que en los últimos años comenzó a abrir cada vez más oportunidades para las mujeres.

El secretario general de Uocra Jujuy, Ramón Neyra, sostuvo que el crecimiento de la presencia femenina en obras, tareas técnicas y espacios de capacitación representa un paso importante hacia una mayor igualdad en el mundo laboral.

"Hoy vemos cada vez más mujeres trabajando en la construcción, capacitándose, incorporándose a equipos técnicos y participando en distintos ámbitos del sector. Es un proceso que refleja un cambio cultural y que debemos seguir acompañando", expresó.

Desde el gremio señalaron que uno de los ejes fundamentales para consolidar esta transformación es la formación y la capacitación laboral, herramientas clave para que las mujeres puedan acceder a nuevas oportunidades dentro de la actividad.

LA MUJER EN CONSTRUCCIÓN| DESARROLLA DIVERSAS TAREAS.

En ese sentido, remarcaron que la evolución tecnológica en la construcción también favorece la incorporación de más trabajadoras, ya que los nuevos sistemas constructivos, la maquinaria moderna y los procesos más tecnificados amplían las posibilidades de participación en distintas tareas.

"El trabajo digno, la formación y la igualdad de oportunidades son pilares para construir una sociedad más justa. Por eso es importante seguir promoviendo políticas que permitan que más mujeres se integren al sector", indicaron.

Asimismo, desde la organización sindical subrayaron que la participación femenina no solo impacta en el ámbito laboral, sino también en el desarrollo social de las comunidades. "Cuando una mujer accede al trabajo y a la capacitación, se fortalece su autonomía y se generan mejores condiciones para las familias y para la sociedad en su conjunto", afirmaron.

Finalmente, desde la Uocra Jujuy renovaron su compromiso con la promoción de espacios laborales más inclusivos y con el impulso de iniciativas que permitan seguir ampliando la participación de las mujeres en la construcción.