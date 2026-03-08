El distrito Alto Comedero planifica

Por las lluvias, se postergaron las finales del torneo de newcom en las distintas categorías ayer. Sin embargo aprovecharon el momento para avanzar con el diagrama de las diversas actividades que se pondrán en marcha.

Por eso Benicio Ruiz destacó que "venimos de un verano muy bueno, de muchas actividades con las colonias de vacaciones, cubriendo las expectativas por la cantidad de niñas, niños que dijeron presentes, lo cual marca que a lo largo del año tenemos que seguir por el mismo camino", apuntó.

El Director de Deportes del distrito Alto Comedero destacó "el constante acompañamiento del Secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, del Director General de Deportes, Gustavo Hiruela, para cumplir con cada uno de los objetivos tal como nos marca el Intendente Raúl Jorge".

A través del deporte "seguimos brindando contención a nuestros niños, niñas, a nuestros jóvenes, pero también a los adultos, adultos mayores, que cada sábado, cada jornada prácticamente se adueñan de todas las instalaciones de El Alto, participando de las distintas actividades deportivas, recreativas, sociales", puntualizó Ruiz.

Y para esta temporada, como siempre, se espera poder cubrir cada rincón del populoso barrio Alto Comedero "tenemos pensado desarrollar como el año pasado, las principales disciplinas deportivas como ser fútbol, básquet, vóley, en todas las edades, desde los más pequeños hasta los mayores, tanto damas como caballeros, sumado al resto de los deportes como patín carrera, hockey social, newcom, móvil gym", detalló.

Por eso "aprovechamos que las lluvias no permitieron que se jueguen las finales de las diversas categorías del veraniego de newcom, para mantener una reunión con todos los profesores integrantes de la Dirección de Deportes, distrito Alto Comedero, y seguir planificando lo que se viene", remarcó Benicio Ruiz.

El titular del área deportes del mencionado barrio, explicó que "la idea es en los próximos días dar a conocer a través de una convocatoria a todos los vecinos, centros vecinales, las diversas jornadas al aire libre y practicando un deporte que podrán elegir los vecinos", finalizó.