"El acompañamiento para los trabajadores es fundamental"

Mariana Sarmiento Secretaria general de la seccional Jujuy de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), un gremio que nuclea a empleados de clubes, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperadoras y otras instituciones sociales.

Desde su rol impulsa iniciativas vinculadas a la defensa de los derechos laborales, la capacitación permanente y el fortalecimiento del trabajo sindical en el ámbito local.

Su camino dentro de la organización comenzó a partir de la necesidad de proteger su fuente laboral y la de sus compañeros. Según recordó, el acompañamiento recibido dentro del sindicato fue clave para dar sus primeros pasos en la militancia.

"Mis inicios como militante en Utedyc se vinculan con la necesidad imperiosa de resguardar mi fuente laboral y la de mis compañeros de trabajo. El apoyo que me brindaron fue fundamental. Desde un primer momento me impulsaron a luchar por nuestros derechos".

Representación y compromiso gremial

En marzo de 2017 fue electa delegada, una responsabilidad que marcó el inicio de una nueva etapa en su trayectoria sindical y que le dio impulso para continuar creciendo dentro de la organización. "Fue un orgullo enorme y me dio más fuerza para seguir adelante con mi candidatura a secretaria general de la seccional", afirmó.

Desde la sede gremial reciben diariamente consultas vinculadas a distintas problemáticas laborales que atraviesan los trabajadores. "La diversidad de las instituciones que representamos hace que las inquietudes sean también dispares. Sentimos el compromiso de encontrar una solución para cada caso", explicó.

Trabajo colectivo y proyectos

Sarmiento destacó que gran parte de los proyectos que se desarrollan en la seccional surgen de las necesidades planteadas por los propios trabajadores en sus ámbitos laborales.

"Los proyectos cotidianos son los desafíos diarios que logramos concretar. Trabajamos con la idea de mejorar nuestro gremio a nivel local, con el apoyo del Secretariado Nacional y de nuestra Comisión Directiva. Unidos somos más fuertes y no hay obstáculos que no podamos superar".

Utedyc representa a trabajadores de instituciones deportivas y asociaciones sociales, civiles y culturales, clubes de barrio, gimnasios, natatorios, fundaciones, mutuales, cooperadoras, organizaciones no gubernamentales, cámaras patronales, colegios y cajas profesionales, además de obras sociales, sindicatos y establecimientos religiosos.

Capacitación y nuevas herramientas

Entre las iniciativas que impulsa el gremio se encuentra el Campus Virtual Utedyc, un espacio destinado a la formación profesional de los afiliados con una amplia variedad de cursos.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas, mientras que la cursada se desarrollará del 10 de marzo al 30 de abril. La propuesta incluye capacitaciones en áreas como administración de la salud, asuntos laborales, gestión administrativa y contable, habilidades digitales, idiomas, inteligencia artificial y saberes técnicos.

Entre los cursos disponibles se destacan Seguridad y salud laboral, Excel, Seguridad informática, Finanzas personales, Comunicación efectiva, Italiano, Mantenimiento de agua de natatorio, Introducción al mundo de las energías renovables, Tareas generales de mantenimiento edilicio, prestaciones, terminología y registros médicos, entre otros.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al correo electrónico [email protected], o teléfono: (388)4371711.

Finalmente, Sarmiento destacó que el camino de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad sigue vinculado a la búsqueda de igualdad y justicia. "La lucha de las mujeres ha sido siempre una lucha en pro de la igualdad, la justicia y la paz, y debe ser una lucha constante".