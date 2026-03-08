Afiliados reciben, sin demoras, medicamentos

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), a través de su Banco de Drogas, informó que entrega sin demoras medicamentos a afiliados bajo tratamiento oncológico, trasplantados y VIH.

Además, la obra social aseguró que no se produjeron interrupciones en los tratamientos médicos, gracias a los esfuerzos que realiza para superar dificultades derivadas del faltante de medicamentos que se registra en términos generales y por causales ajenas al Instituto.

"El suministro de medicamentos está garantizado y jamás perjudicaremos a nuestros afiliados que necesitan tratamiento", enfatizó el vocal primero del ISJ, Ezequiel Vega.

También destacó que la cobertura para pacientes oncológicos es del 100%. "Cumplimos con la entrega de todos los medicamentos y bajo ninguna circunstancia permitiremos la interrupción de los tratamientos", finalizó Vega.

DNI en paseo

El Registro Civil de Jujuy realiza operativos móviles de DNI en el tradicional "Paseo de las Plantas". La iniciativa busca descentralizar los trámites administrativos y aprovechar la gran concurrencia de este espacio comercial, que se concreta todos los sábados en avenida 19 de Abril.

En dicho lugar se podrá realizar el trámite del DNI de 10 a 13, y los turnos se entregan por estricto orden de llegada. Los menores de hasta 14 años deberán presentar Partida de Nacimiento emitida con una antigüedad no mayor a un año.

Para facilitar la gestión, se han habilitado diversas vías de pago para el arancel del trámite: escaneo de código QR, tarjetas de débito/crédito y billeteras virtuales. Asimismo, a quienes quieran abonar con efectivo el agente registral les emitirá un comprobante para abonar en sucursales de Rapipago o Pago Fácil. Una vez cancelado, se deberá presentar el ticket para finalizar el trámite en el lugar.