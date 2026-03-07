Todos los ganadores

La comuna capitalina dio a conocer a los ganadores de los "Corsos Capitalinos 2026" que, como en anteriores ediciones, congregaron a miles de vecinos, tanto de capital como de localidades vecinas, consolidándose como uno de los eventos más convocantes de la temporada veraniega.

Los "Corsos Capitalinos 2026" se desarrollaron con total éxito durante tres jornadas de celebración que tuvieron como escenarios la avenida Forestal, en Alto Comedero, y la avenida General Savio, en la zona sur de la ciudad. La fiesta, que congregó a miles de vecinos, se vio afectada por las condiciones climáticas, lo que obligó a modificar el cronograma definido por el municipio.

En la categoría Comparsas Indígenas, el primero y segundo lugar fueron declarados desiertos, mientras que el tercer puesto fue para Indios Ottawas. En Agrupación Tradicional, 1ºBallet Mama Pacha (162 puntos), 2° Comparsa Somos Runas (149 puntos) y 3º Academia de Danza Folclórica El Criollo (133 puntos). En Agrupación Ritmos Latinos, 1º Agrupación Rumbata (178 puntos), 2° La Revelación Tropical (145 puntos) y 3º desierto.

En Danzas Bolivianas I - Caporal, 1° Fraternidad Sangre Caporal (178 puntos), 2° Ballet Folclórico Inti Wara (165 puntos) y 3° Fraternidad de Caporales Amautas (150 puntos). En Danzas Bolivianas II (Tinku, Diablada, Morenada, Salay y otras), 1° Fraternidad Folklórica y Cultural Salay Zapateadito Jujuy (162 puntos), 2° Federación Folclórica Artesanos (156 puntos) y 3° Tinkus Kallpas (151 puntos).