DIPUTADOS

Apoyo de diputadas del PJ a tres concejales periqueños

Respaldo de Daniela Vélez, Verónica Valente y Claudia Sánchez.

Sabado, 07 de marzo de 2026 00:00
LEGISLADORES | LAS DIPUTADAS DEL PJ JUNTO A CONCEJALES DE PERICO.

Las diputadas provinciales del Partido Justicialista jujeño, Daniela Vélez, Verónica Valente y Claudia Sánchez acompañaron ayer a la mañana a los concejales peronistas Walter Cardozo, Anahí Juárez y Mónica Sánchez en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Perico, y les expresaron su apoyo para el año legislativo que comenzó en ese municipio.

"Vinimos a Perico para respaldar a nuestros concejales, que este año tendrán una importante tarea representando las banderas del peronismo en el distrito y fomentando leyes que le mejoren la vida cotidiana a todos los periqueños", señaló la legisladora Vélez.

Ayuda a ciudadanos

La diputada provincial agregó que los ediles Cardozo, Juárez y Sánchez cuentan con el "total respaldo del bloque de diputados peronistas" en la Legislatura jujeña, y manifestó que está convencida de que sus iniciativas en el Concejo Deliberante periqueño ayudarán a los ciudadanos en momentos muy complejos para el país.

 

