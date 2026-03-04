Temas de gran interés en la segunda sesión ordinaria

En la segunda sesión ordinaria prevista para hoy desde la 10 en la Cámara de Diputados, mayormente tomarán estado parlamentario los proyectos de ley elevados por los diferentes bloques, y se conocerán una serie de comunicaciones enviadas por el Ejecutivo provincial.

Entre ellas las notas sobre la disponibilidad de promoción efectiva a la categoría inmediata superior del personal profesional de planta permanente y una nueva re jerarquización de los agentes públicos, y de incorporar a la planta de personal permanente en el Ministerio de Salud, a los agentes que acrediten 5 años de antigüedad.

Otras referidas para la aprobación de la Reglamentación de la Ley N° 6.468 "Reestructuración Jurídica Facultativa de las Sociedades del Estado de la Provincia de Jujuy", solicitud de Acuerdo para designar al abogado Diego Cussel como Fiscal de Estado, y la de aprobación del convenio programa Ahora góndola jubilados y pensionados (suscripto entre la Provincia y el Banco Macro).

Y hay otra con la Resolución Nº 695-AGPJ-2025 aprobando el Plan Estratégico para el 2026; y la Suprema Corte de Justicia remite oficio y copia de la Acordada Nº 1 sobre Integración de la Sala penal de la Suprema de Corte de Justicia y respectiva orden de intervención, entre otras.

Tomará estado parlamentario el Sistema de Coordinación financiera, fiscal y tributaria Provincia - Municipios enviado por el Ejecutivo; Martín Fellner (vicepresidente 2do. de la Cámara) del bloque del PJ presentó los proyectos Creación de la Municipalidad de Susques, Creación del Municipio Autónomo de Alto Comedero, Exención de Ingresos Brutos al Tabaco, Implementación de la Boleta Única Electrónica, Exámenes toxicológicos obligatorios para autoridades y funcionarios públicos de Jujuy, y otros.

De la diputada María Uriondo (PJ) ingresará el proyecto Creación de un Protocolo para atención de personas sordas en el Estado; de Daniela Vélez (PJ) Implementación del programa Kiva como estrategia contra el acoso "Bullying", Capacitación en resolución de conflictos y mediación para Juzgados de familia, Instituir la figura guardianes civiles contra trata de personas, y otros.

Claudia Sánchez (PJ) presentó sobre Provisión gratuita de protectores solares en establecimientos educativos, e Inembargabilidad de bienes de entidades sociales y deportivas; de Cristian Rivarola ingresarán Programa Provincial de inserción laboral al transporte de cargas; y la diputada Noemí Isasmendi elevó sobre Ejecución de obras de pavimentación integral, reparación y mantenimiento de rutas del departamento Santa Bárbara.

El diputado Manuel Soler (aún sin bloque) presentará sus iniciativas (entre ellas una referida a la BUP por categoría) una vez que tenga certeza cuál será su labor parlamentaria y obtenga representación.

Carlos Haquim y Alicia Sosa (Primero Jujuy) presentaron sobre Modificación de la Ley Nº 4164 - Código Electoral de Jujuy - BUP, y Modificación Ley 5750 Creación de un Régimen de promoción y desarrollo de Quebrada y Puna; Federico Canedy (LLA) sobre Liquidación de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, Poner en funcionamiento el organismo de investigación del MPA, y Declaración de Emergencia de seguridad pública.

El PTS Frente de Izquierda elevó sobre Régimen de provisión de boleto educativo a la docencia jujeña, y Equiparación salarial de diputados y funcionarios al salario de una docente.

Figuran también en el orden del día proyectos de resolución, de declaración y de solicitud de informes Sobre funcionamiento, costo y financiamiento del Tren Solar de la Quebrada y Sobre la recaudación, gestión y distribución de regalías mineras (Fellner), a la Susepu informe sobre Actuaciones emitidas ante fallas durante el verano (Isasmendi), si Establecimientos de explotación de caliza en Volcán cumplen con la política ambiental (Haquim), y a la Secretaría de Trabajo sobre la situación laboral de trabajadores de Metalnor - Inza (ex Acero Zapla, Frente de Izquierda).