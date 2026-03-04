Guillermo Cosaro ponderó los tres puntos cosechados

Gimnasia tendrá dos semanas para ajustar ideas, trabajar sobre los errores y planificar nuevas estrategias. El parate servirá para seguir mejorando después de la victoria ante Quilmes dónde se logró volver a la alegría después del traspié sufrido ante Chacarita.

Justamente, lo principal fue volver a ganar después de una derrota y lo reconoció Guillermo Cosaro "necesitábamos ganar después de la derrota en el último partido de visitante, teníamos que salir rápido de ahí porque después te tocan dos, tres malas y se hace difícil salir de esa situación y se complica el doble", opinó.

El capitán "lobo" remarcó que "por eso queríamos ganar, intentamos hacerlo jugando bien, pero cuando no se puede jugar bien es fundamental sacarlo adelante también".

Y las dos semanas de entrenamientos deben servir para seguir aceitando la idea de juego, sobre todo cuando quedan descompensado por momentos cuando atacan "al proponer tanto quedamos expuestos a alguna contra, a alguna transición y nosotros tenemos que mantener la concentración, tratar de estar firme, sólidos", explicó Cosaro agregando que "el domingo pasado queríamos mantener el arco en cero porque nos está costando, no lo podíamos lograr y creo que hicimos un trabajo bárbaro defensivo y lo pudimos hacer".

La sensación es que Gimnasia comenzó a mayor a menor, algo que para el defensor jujeño se debe a que "los rivales te empiezan a estudiar, comienzan a cerrarte los caminos, pero nosotros nos tenemos que preparar para cuando se nos presentan este tipo de partido para desbloquear los caminos cuando no te dejan imponer tu juego, estar dispuesto a combatir y ganarlo de otro lado, porque se van a presentar muchos de estos partidos y tenemos que estar preparado para esto".

Sobre el segundo tiempo frente a Quilmes, Cosaro ponderó las variantes que le dieron al equipo el recambio de aire que esperaban "todos los chicos que ingresaron en el segundo tiempo lo hicieron bien, nos dieron aire, se pudo tener más la pelota, hasta generamos algunas situaciones dónde lo podíamos haber liquidado, creo que es muy valorable porque tenemos un plantel muy importante", sostuvo.

La pausa será para barajar y dar de nuevo, por eso el central "lobo" apuesta a doblar los esfuerzos "hay un parate, veremos cómo se sigue, pero estamos convencidos que debemos trabajar, corregir lo que no se hizo bien y fortalecer lo que se hizo bien", finalizó.