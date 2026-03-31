Falleció una de las fundadoras de la histórica Heladería Pingüino

La ciudad de San Salvador de Jujuy atraviesa un momento de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de María Emilia Di Natale, cofundadora y dueña de la histórica Heladería Pingüino, uno de los comercios más emblemáticos de la capital provincial.

Di Natale había fundado el tradicional local en 1950 junto a su esposo, Pino Tomasini. Con el paso de los años, la heladería se consolidó como un verdadero ícono de la ciudad, reconocido no solo por sus sabores característicos, sino también por la calidez en la atención que marcó a generaciones de jujeños.

Desde la empresa comunicaron la noticia con un mensaje cargado de emoción: agradecieron el cariño recibido a lo largo de los años y confirmaron que tanto el local de calle Belgrano como el de Lavalle permanecerán cerrados por duelo durante el martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril.

La noticia generó una fuerte repercusión en la comunidad. Vecinos y clientes expresaron su tristeza y compartieron recuerdos en redes sociales y en las inmediaciones del local, destacando el lugar que la heladería ocupó en la vida cotidiana de la ciudad.

El velatorio se realiza en Arenales 1145, donde familiares, amigos y allegados despiden a una figura clave en la historia gastronómica y cultural de Jujuy. Su legado perdurará en la memoria colectiva y en cada rincón de la tradicional Heladería Pingüino.