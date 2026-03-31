Un fallecido tras el choque frontal entre camiones

Un camionero de nacionalidad boliviana perdió la vida tras el choque frontal entre dos vehículos de transporte en la ruta nacional N° 34, a la altura de la localidad de Calilegua.

El hombre de 45 años era el único ocupante del rodado, mientras que las tres personas que viajaban en el otro camión resultaron ilesas. De acuerdo a las primeras informaciones, el transportista fallecido se habría cruzado de carril antes del impacto fatal.

El siniestro vial fue advertido el pasado domingo por la noche por transeúntes de la ruta 34, quienes de inmediato dieron aviso a la Seccional 41° de Calilegua.

Por esa razón, en minutos se constituyeron una comisión policial y el personal médico del Same, quienes arribaron al escenario del hecho alrededor de las 21. Allí, se encontraron con un camión Volvo con chapa patente boliviana sobre el carril con sentido norte-sur, con daños materiales en el sector delantero.

Fue entonces que los integrantes del Cuerpo de Bomberos procedieron a extraer al único ocupante del vehículo de transporte, quien se encontraba sin vida, de acuerdo a los profesionales de la salud que trabajaron en el lugar.

Tras esto, el cadáver fue trasladado al hospital de Calilegua. Además, al verificar la documentación que llevaba el fallecido, se supo que se trataba de un hombre identificado por la Policía como Edwin Juan Pérez (45).

Por otro lado, se implementó un operativo del personal de Seguridad Vial en el sentido sur-norte de la ruta 34 con el apoyo de los agentes policiales, para continuar con el procedimiento.

En ese contexto, eran cerca de las 21.50 cuando los efectivos controlaron al otro camión protagonista del incidente, un Mercedes Benz que circulaba por el carril sur-norte y que tenía daños materiales en uno de sus laterales.

Así fue como los uniformados se entrevistaron con el conductor del mismo, de 33 años, quien les refirió que mientras circulaba por la ruta 34 pasando la localidad de Calilegua un camión que circulaba en la mano contraria se cruzó de carril y no logró esquivarlo. Como consecuencia, el vehículo de transporte con matrícula boliviana lo impactó en el lateral izquierdo, según el relato del trabajador del volante, quien resultó ileso al igual que sus dos acompañantes.

Tras esto, el conductor continuó la marcha algunos metros hasta que pudo detenerse en la banquina y así constatar lo ocurrido. También, los integrantes de Seguridad Vial le realizaron el correspondiente control de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo, luego del incidente que terminó con una víctima fatal de 45 años.