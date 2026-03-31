Tilcara peregrina por la "Mamita del Cerro"

La jornada de ayer fue muy particular y emotiva en Tilcara, sikureros y devotos de la Virgen de Copacabana del abra de Punta Corral emprendieron el ascenso hacia su santuario donde se iban a reencontrar con ella para recibir su protección.

Antes de emprender el largo camino, pasaron por la iglesia "Nuestra Señora del Rosario" para recibir la bendición y la despedida de los vecinos mientras se desplazaban por las calles céntricas alejándose del pueblo hasta perderse entre los cerros.

CELEBRACIÓN | PROCESIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS EN EL ABRA DE PUNTA CORRAL.

Desde Humahuaca, El Aguilar, Perico, Maimará, Huacalera, Juella y demás comunidades llegaron desde la mañana las bandas de sikuris interpretando sus melodías hasta el templo, donde los sacerdotes se ocupaban de recibirlas agradeciendo su presencia y deseándole lo mejor en el largo peregrinar.

Después del mediodía se produjo la mayor partida de los sikureros, la comunidad también se acercó hasta la iglesia para despedirlos, ya que en ellas se iban los hijos, esposos, hermanos y también vecinos, en búsqueda de la venerada.

FE | DEVOTOS DE LA “MAMITA DEL CERRO” CELEBRANDO EN SU SANTUARIO.

En la calle Lavalle desde Alverro (sobre la que está la iglesia) hasta la plaza central y un poco más allá, se agruparon los sikureros esperando pacientemente su turno para ingresar al templo y luego iniciar el ascenso después de varias horas.

La de ayer fue una agradable jornada en el pueblo, así también se decía que estaba a lo largo del camino, por lo que se preveía una caminata con seguridad, aunque se esperaba el descenso de la temperatura en la madrugada.

Hoy se celebrará a la Virgen en su santuario, y en el pueblo la iglesia estará abierta para los fieles que quieran acercarse antes de iniciar la peregrinación. En tanto la rutina del pueblo será diferente hasta mañana a la tarde cuando regrese la Virgen.