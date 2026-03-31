Renovado compromiso a favor de la tercera edad

En una asamblea general ordinaria, el Club Amigos de la Tercera Edad de Palpalá llevó adelante la elección de nuevas autoridades para el período 2026-2028. La lista "Compromiso y determinación" fue la única presentada en tiempo y forma, por lo que resultó proclamada como ganadora, marcando el inicio de una nueva etapa institucional.

La comisión directiva quedó conformada con Norma Robledo como presidenta; Rafael Toscano, vicepresidente; Sergio Rojas, tesorero; Norma Ortiz, protesorera; Nélida Robledo, secretaria; y Rosa Corbalán, prosecretaria. Los vocales titulares son Jorge Gómez, Gladys Ortiz y Mirta Nieva, mientras que los suplentes son América Quevedo, Liliana Valdez y María Rosa Millán.

En la comisión fiscalizadora los titulares son Benita Vargas y Elsa Piedad Miranda, y como suplentes se desempeñarán Amelia Mirtha Ibarra y María del Carmen Olivera.

Desde la institución expresaron sus mejores deseos de éxito a la nueva comisión, entendiendo que su crecimiento será también el del club.