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NUEVAS AUTORIDADES

Renovado compromiso a favor de la tercera edad

Asumieron los nuevos integrantes del club que llegaron con la lista "Compromiso y determinación".

Silvia Azurduy
Martes, 31 de marzo de 2026 00:00
SATISFACCIÓN | INTEGRANTES DE LA NUEVA COMISIÓN DEL CLUB AMIGOS DE LA TERCERA EDAD.

En una asamblea general ordinaria, el Club Amigos de la Tercera Edad de Palpalá llevó adelante la elección de nuevas autoridades para el período 2026-2028. La lista "Compromiso y determinación" fue la única presentada en tiempo y forma, por lo que resultó proclamada como ganadora, marcando el inicio de una nueva etapa institucional.

La comisión directiva quedó conformada con Norma Robledo como presidenta; Rafael Toscano, vicepresidente; Sergio Rojas, tesorero; Norma Ortiz, protesorera; Nélida Robledo, secretaria; y Rosa Corbalán, prosecretaria. Los vocales titulares son Jorge Gómez, Gladys Ortiz y Mirta Nieva, mientras que los suplentes son América Quevedo, Liliana Valdez y María Rosa Millán.

En la comisión fiscalizadora los titulares son Benita Vargas y Elsa Piedad Miranda, y como suplentes se desempeñarán Amelia Mirtha Ibarra y María del Carmen Olivera.

Desde la institución expresaron sus mejores deseos de éxito a la nueva comisión, entendiendo que su crecimiento será también el del club.

 

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