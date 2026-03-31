Embistió a un ciclista, huyó del lugar y fue detenido

Un hombre de 40 años que circulaba a bordo de un vehículo, fue detenido luego de embestir a un ciclista, darse a la fuga y ser interceptado por un efectivo que pasaba por el lugar.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró el domingo pasado en horas de la tarde, en un tramo de la ruta provincial Nº 47, a la altura de la localidad de Santo Domingo de Perico.

En esas circunstancias, el conductor de un vehículo marca Fiat Siena de color gris, no logró eludir la figura de un hombre que circulaba a bordo de una bicicleta y terminó embistiéndolo, para luego darse a la fuga.

Un efectivo policial que circulaba en moto y que se dirigía a su puesto de trabajo presenció el hecho y persiguió al irascible conductor casi un kilómetro, donde logró que detuviera la marcha.

Los efectivos de la Subcomisaría del barrio La Posta de Perico se hicieron presentes en el lugar y solicitaron la intervención del personal del Same, para asistir al hombre de 51 años, que fue trasladado a la guardia del hospital "Arturo Zabala".

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que el inculpado quede alojado en la sede policial en calidad de domorado.

Efectivos de Seguridad Vial se hicieron presentes en el lugar y reordenaron el tránsito vehicular, y procedieron al secuestro preventivo del rodado protagonista.

Por otra parte, se supo que el estado de salud del ciclista es estable, aunque permanecía alojado en la sala de Observaciones del nosocomio local.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Subcomisaría de La Posta, por disposición del representante fiscal.