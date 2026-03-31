Efectivo de la Federal detenido acusado de abusar de una niña

Un efectivo de la Policía Federal, con asiento en esta provincia, fue detenido e imputado por el presunto delito de abuso sexual contra una niña. Familiares de la víctima se convocaron en la plaza Belgrano de la capital jujeña y solicitaron a la Justicia celeridad en la investigación.

La mañana de ayer se realizó una audiencia, donde el Juzgado de Violencia de Género dio lugar al pedido de la Fiscalía de imputar de manera formal al inculpado y dictó su prisión preventiva por el lapso de 60 días. Tras conocer las acusaciones que pesan en su contra, el efectivo policial designó abogado defensor y se negó a declarar.

Celeste Martínez, familia de la víctima, relató a El Tribuno de Jujuy que tomaron conocimiento de las graves acusaciones el jueves 19 del corriente mes, "cuando la nena confiesa a su psicóloga que esta persona, ahora imputada, la somete a abusos".

La denuncia fue radicada al día siguiente, viernes 20, en la Unidad Regional 8 de Palpalá. En tal sentido agregó que en ese momento, "la fiscal que estaba de turno solamente le dio una orden de exclusión de hogar y perimetral al acusado".

La entrevistada también expresó que, durante la semana pasada, se realizaron "las pericias médicas y se dan con que era positivo. El jueves (pasado) la víctima tuvo la Cámara Gesell, a primera hora, y a las 19 lo detienen al inculpado en Palpalá".

Además, agregó que "esta mañana (por ayer) lo vincularon a la causa, cuando tuvo la primera audiencia. Solo habló su abogado y le denegaron el pedido de invalidar los videos y declaración de testigos que se presentaron".

Asimismo dio a conocer que aún resta que se realicen las pericias en dispositivos móviles y memorias secuestradas por las autoridades.

"Quiero que quede claro que este tipo trabajaba en la parte de inteligencia de la Policía Federal, así que pueden darse una idea que quiso borrar todo. Ahora dice que no se acuerda la clave de los celulares", mencionó al respecto.

"Queremos denunciar y que se haga público, que seguimos recibiendo hostigamientos de parte de la Policía Federal y hay gente de la Policía de la provincia, no todos, que se está prestando a esto, para que nosotros nos callemos. Hostigan a personas que vienen a marchar, las retienen por presuntos operativos", denunció.

Para finalizar, "pedimos a la Justicia que sea ágil, que sea rápida y que por favor no permitan que la Policía Federal meta la mano".