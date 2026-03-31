Bolivia va por el boleto tan soñado al Mundial

El sueño mundialista de la Selección de Bolivia está a 90 minutos de poder hacerse realidad. La "verde" enfrentará a Irak hoy a las 24 por el repechaje Internacional para el Mundial 2026, partido que entregará un cupo a la fase de grupos al ganador.

La expectativa en cada rincón de Bolivia es gigantesca. Nadie dormirá.

Los bolivianos no participan en un Mundial desde la edición 1994 que se jugó en Estados Unidos, por lo que quieren cortar la mala racha de 32 años sin jugar el torneo más importante del fútbol. Los sudamericanos llegan de vencer 2 a 1 a Surinam en el partido previo. Para lograr la clasificación, el DT Óscar Villegas prepara una alineación en la que se perfila la presencia de Villamil.

El Repechaje tendrá muchas miradas desde Ecuador por el jugador de Liga de Quito que en caso de clasificar al Mundial, beneficiará económicamente al club. Esto se debe a que la Fifa recompensa con dinero a los clubes que tengan jugadores citados al torneo, con un pago de unos $11.000 por cada día de competencia de cada selección.

En caso de que la "verde" obtenga su cupo y quede eliminada en grupos, Liga de Quito recibiría unos $176.000 si Villamil llega a ser convocado para la Copa del Mundo. Si Bolivia avanzaría de ronda, la cantidad seguiría aumentando.