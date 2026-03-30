Desarticulan un punto de venta de drogas que operaba en una carnicería

El Ministerio Público de la Acusación informó que, en el marco de una investigación penal preparatoria por amenazas con arma de fuego, el viernes 27 de marzo de 2026 se realizaron allanamientos en domicilios de Alto Comedero y la ciudad de Palpalá que permitieron desarticular un punto de venta de estupefacientes.

Los operativos estuvieron a cargo de las Fiscalías Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas 2 y la Unidad Fiscal Especializada en Narcomenudeo. El ayudante fiscal coordinó el trabajo conjunto con la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero y la Brigada de Narcotráfico.

La causa se originó a partir de una denuncia por amenazas con arma de fuego. A partir de tareas investigativas y la recolección de elementos probatorios, la Fiscalía obtuvo la autorización judicial para allanar los inmuebles.

En un domicilio de Palpalá, los efectivos secuestraron un revólver, armas de aire comprimido y teléfonos celulares. En tanto, en una carnicería ubicada en el barrio 30 Hectáreas de Alto Comedero, los investigadores hallaron cartuchos de distintos calibres y sustancias estupefacientes, lo que motivó la intervención de la Brigada de Narcotráfico y de la Fiscalía especializada.

Las pruebas de campo (narcotest) realizadas sobre las sustancias incautadas dieron resultado positivo para clorhidrato de cocaína y pasta base, con un peso total de 325 gramos. También se secuestró un teléfono celular y otros elementos vinculados al fraccionamiento de la droga.

En el marco de los procedimientos, se detuvo a dos hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de las Fiscalías intervinientes. Las actuaciones continúan con el objetivo de profundizar la investigación.