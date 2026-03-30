reforma laboral
Agostina Páez
Brasil
dólares
Barrio Cnel Arias
reforma laboral
Agostina Páez
Brasil
dólares
Barrio Cnel Arias

PUBLICIDAD
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2026

Convocatoria abierta para integrar el stand Jujuy

Escritores, escritoras y editoriales jujeñas podrán formar parte de uno de los encuentros literarios más importantes del país.

Lunes, 30 de marzo de 2026 18:20
ESCRITORES Y ESCRITORAS JUJEÑAS PODRÁN PARTICIPAR DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN BUENOS AIRES

La Secretaría de Cultura convoca a escritores, escritoras y editoriales de la provincia a participar del stand institucional en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

La convocatoria está abierta hasta el 6 de abril y está destinada a obras publicadas entre 2024 y 2026. Cada autor o editorial podrá presentar hasta tres títulos, con un máximo de cinco ejemplares por obra.

Para participar, las personas interesadas deberán completar el formulario correspondiente, consignando datos como autoría, título de la obra, cantidad de ejemplares, género, año de edición, editorial y datos de contacto: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuduhQYZH6wXGlK9PI11Xf7TmF-USXdlkISanaxjWHtiqfKg/viewform?usp=dialog

La iniciativa tiene como objetivo promover y visibilizar la producción editorial jujeña en un espacio de alcance nacional, fortaleciendo la presencia de autores y sellos locales en el circuito cultural argentino.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

PUBLICIDAD