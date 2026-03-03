Último fin de semana de corsos en San Pedro

La Comisión Ejecutiva de Corsos (Comecor) confirmó que los días 6 y 7 de marzo se desarrollarán las últimas noches de corsos en el circuito oficial de los carnavales de San Pedro de Jujuy, con múltiples sorpresas y artistas invitados.

El día viernes 6 se recupera la noche suspendida correspondiente al 13 de febrero. Luego de la positiva experiencia del circuito invertido, este fin de semana el recorrido de los artistas vuelve a ser el tradicional. Arranca en parque cerrado (Paterson y San Martín) y finaliza en la esquina de Rogelio Leach y Miguel Araoz. Esa noche actuará en el escenario de la Comecor, la joven Oriana Reyes y en la Carroza de la Comecor la presencia de la Sonora Imbatible.

Mientras tanto, el sábado 7, por pedido del público, se realizará un corso especial con artistas invitados que quieran ser parte de esta fiesta sampedreña. Desfilarán un máximo de 30 comparsas de diferentes rubros, para darle un cierre especial a este corso 2026, uno de los más convocantes de los últimos años.

La entrega de premios se llevará a cabo el domingo 8 en la Casa Municipal de Cultura.