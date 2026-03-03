Organizan operativos de salud y seguridad a Punta Corral

En el Salón parroquial de Tumbaya ayer se reunieron autoridades de organismos provinciales y municipales, y directivos de instituciones intermedias para comenzar a delinear los operativos de seguridad y de salud que se implementarán en la fiesta religiosa por la Virgen de Copacabana de Punta Corral.

El párroco Abraham Pereyra; el comisionado municipal Javier Medina; el titular del Same 107, Pablo Jure y Ariel Mamaní, director General de Emergencia Provincial, dirigieron la charla, escucharon planteos de los presentes y expusieron sus proyectos para acordar la labor durante la celebración cristiana.

Se confirmó que este año no se entregará a los peregrinos las pastillas potabilizadoras, por lo que estarán obligados a proveerse del líquido elemento a lo largo del trayecto. Además se implementará comunicación satelital en los puestos de emergencia y de uso exclusivo en casos de emergencia.

Y la habilitación de un hospital de campaña provisto por Nación con una logística de gran importancia. Llegará a Jujuy junto a 24 profesionales, y contendrá servicio de Rayos X, sala de internación, laboratorio y otro equipamiento para atender en manifestaciones de las características que se presentan en esa localidad.

Para fines de marzo se espera un crecimiento de los peregrinos y fieles que se congregan en el pueblo para esperar la llegada de la sagrada imagen, por lo que se redoblará el esfuerzo en organizar todas las acciones que demanda la manifestación de fe. Ya hay una planificación de lo que se desplegará por lo que en la reunión se ajustaron algunos detalles surgidos a lo largo de la charla.

Si bien es cierto la de ayer fue la primera reunión, los organismos provinciales desde principio de año estuvieron en permanente comunicación con el jefe comunal Medina abordando el tema y coordinando determinadas cuestiones. Se establecieron los planes de acción y cada interviniente en los operativos deberán presentar en cuanto a la logística y el personal.

Asistieron al encuentro Policía de la Provincia, Incendios Forestales, Bomberos voluntarios, Comisión de devotos, Asociación de peregrinos, Ejercito Argentino, Recursos Hídricos, Ejesa, Seguridad vial, Recursos naturales, Dirección de Bomberos, Girsu, entre otros.

Asistieron también el secretario de Transporte, Pablo Giachino; el intendente de Purmamarca. Humberto López; Analía Ruíz, directora de Gestión de la Gobernación; el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; y representantes de la municipalidad de Maimará.