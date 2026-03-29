Goleada “merengue”

Una catarata de goles. El debut de Zapla en el Torneo Apertura de la Liga Jujeña denominado "Jesús Flores" fue con sonrisa enorme tras el triunfo 8 a 0 aplicado a un juvenil elenco de Ciudad de Nieva en el estadio "Emilio Fabrizzi". La presentación del "merengue" antes sus hinchas tuvo a tres goleadores, Guaymás y el "pibe" Condorí anotaron un "hat trick", pero el salteño Carral completó con un "doblete" para sellar la victoria del equipo de Martín Martos que terminó con 10 hombres por la infantil expulsión del zaguero Bazán.

Justamente el defensor proveniente de San Martín de Formosa a los 10' tuvo dos cabezazos donde primero el golero del "león" se lució en la volada y ahí nomás el otro reventó el vértice para el lamento de los locales. Recién a los 22' abrió la cuenta Guaymás para empujar un desborde de Zelaya para Durán que metió centro atrás. El mismo "Chuky", luego controló de pecho y la mandó por arriba del parante.

Las llegadas de Nievas se dieron por algunos desacoples como en la mala salida de Cruz donde Brito aprovechó a exigió la volada de Vallejo. Pero el "león" dejó espacios y no aguantó el ritmo, fue ahí donde Carral recibió sólo y definió para ampliar la diferencia. Después Durán otra vez habilitó a Guaymás que colocó la bocha al palo más lejano para conseguir lo que ya era una goleada. Y antes del final Carral terminó la contra de Durán para poner el 4 a 0 parcial.

La segunda mitad tuvo variantes en el "merengue" que con el ingreso de Silveira se afirmó en defensa y con los goles de Condorí solidificaron el triunfo. En el arranque Zelaya, Torres y dos veces Marcial dilapidaron chances claras para gritar gol en el combinado palpaleño. Pero tuvo que entrar Condorí para combinar con Cruz y definir con excelencia en Zapla. Dos minutos más tarde, Condorí otra vez recibió de Cruz y ganó en velocidad para ampliar la victoria.

Sobre los 36' Torres recibió frente al arco y cedió a Guaymás que empujó para el 6 a 0 y cuando el reloj marcaba 43' Condorí nuevamente anotó y selló la goleada con 10 jugadores tras la previa expulsión de Bazán que le dio un patadón de espaldas a Gago, de contextura diminuta, a 40 metros del arco y con resultado puesto.

Además ayer en el "Líbero Brabo" San Francisco y Los Perales igualaron sin goles. En tanto que El Cruce superó por 3-1 a La Viña en el estadio "La Tablada". Cano, Rodríguez y Villa de penal le dieron el triunfo al elenco que dirige Andradre, mientras que Arraya descontó para el "tiburón".