Magdalena Aicega y el proceso de Las Leonas

Proceso, trabajo, dedicación, disciplina, como en la vida misma, son puntos importantes que las personas deben sostener a lo largo de una actividad para poder concretar objetivos. "Las Leonas no surgieron de la noche a la mañana, de un día para el otro, fueron diez años transcurridos entre prueba y error", contó Magdalena Aicega.

Durante el 6º Encuentro Provincial del Deporte, la excapitana de la Selección Argentina de Hockey brindó una enriquecedora charla en el estadio Olímpico.

LA HUMILDE “MAGUI” | BRINDÓ RICOS CONCEPTOS EN EL SEXTO ENCUENTRO PROVINCIAL DEL DEPORTE.

"Desde el año 90 comenzó todo el proceso de la creación de Las Leonas, fueron 10 años más o menos, no fue que de un día para el otro le fue bien, fue todo un proceso de chicas que formaron parte de todo y después no les tocó estar, porque Las Leonas surgen en Sídney 2000, pero previo a los Juegos Olímpicos pasaron muchas jugadoras que estuvieron en todo ese trabajo para que después surjan Las Leonas, pero para mí, más allá que muchas chicas no estuvieron en Sídney, también son Leonas, porque ayudaron a que crezca el hockey", recalcó.

Reconoció que "fue un periodo de muchos cambios, de mentalidad, de entrenamiento que después dio sus frutos" y le dedicó un párrafo a la frustración y la adaptación a los tiempos que corren "hoy la frustración al tener todo es diferente, no digo que sea peor que antes, sino que es distinto, y hay que adaptarse".

La exLeona también habló de las redes sociales y la "necesidad" de estar siempre diciendo algo. "En el deporte no tenés todo instantáneamente, vos para alcanzar algo tenés que trabajar, no conozco a nadie que haya alcanzado un objetivo sin trabajo, en cualquier ámbito de la vida".

Con una familia formada, "Magui" Aicega aplica en sus días lo que supo trabajar en su etapa de jugadora. "Tengo tres hijos, dos varones, uno de 16 años y otro de 10, y una nena de 14 años, ella juega en sexta y le dicen seguro vas a ser Leona como tu mamá, pero sabe que para llegar a la selección, primero debe saber pasar por ese proceso de formación, destacarse en su categoría, en la que sigue, luego llegar a primera, y en ese lapso encontrará resultados", dijo.

"Magui" también reconoció que el apoyo de la familia es clave.

EXCELENTE MARCO | AUTORIDADES Y PÚBLICO PRESENTE EN PALPALÁ.

"El acompañamiento de mis padres fue fundamental, porque me dijeron que tenía dos caminos, uno sentarme a llorar y el otro de ir a la cancha, seguir entrenando y sobre todo mejorando. Y eso fue lo que hice, dedicarme a trabajar, todos los días, logrando la convocatoria para el mundial", y reflexionó "que suerte tuve que mis padres me impulsaron a seguir trabajando, porque bien podrían haberme dicho que era una equivocación que no me llamaran".

“Reinventarse siempre”

CON EL GOBERNADOR SADIR

“La verdad que fue muy lindo, me encantó, espero que se hayan llevado, por los menos los conceptos que tocamos de lo transitado con Las Leonas un poco lo que uno quería apuntar”, confesó ante nuestro matutino “Magui” Aicega. Y remarcó que “lo mejor, las muestras de afecto, de cariño, la verdad que la gente de Jujuy es de primera así que me voy muy feliz y con la posibilidad de volver en algún momento, porque tienen una provincia hermosa”.

Ponderó la presencia de la gente “gracias al Gobierno de la provincia, a la Secretaría de Deportes, al municipio de Palpalá por hacerme pasar un grato momento, hubo un buen marco de público, eso quiere decir que se cumplió con las expectativas”. Y agregó “espero haya quedado el mensaje, nosotros como en la vida debemos saber reinventarnos, hay que saber poner las energías en el lugar donde esta uno, lo mío ligado al deporte, al hockey, pero saber que cuando dejas el hockey que es un estilo de vida es porque en mi caso elegí, pero hoy elijo hacer otras cosas después de tanto tiempo haber jugado, así que lo aplico desde otro lado”.

El mejor ejemplo

Por otro lado, le hizo una dedicatoria especial a Lionel Messi luego de poner un video del capitán argentino dejando el mensaje de nunca bajar los brazos e intentar siempre mejorar “a mí estas cosas de Messi me encantan, y siempre digo que es el mejor ejemplo porque lo conocemos todos, creo que un referente como “Leo” que diga esto previo al mundial de Qatar es un gran ejemplo para todos, es el mejor del mundo y lo critican de manera injustificada”.