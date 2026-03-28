En Argentina, los jóvenes necesitan más de $2 millones mensuales para independizarse

Según un reciente informe de la consultora Focus Market, el presupuesto necesario para que un joven pueda emanciparse y cubrir únicamente sus gastos esenciales asciende a $2.085.853 mensuales. Esta cifra, que no incluye ahorros ni gastos de esparcimiento complejos, explica en gran medida la parálisis en los proyectos de autonomía de las nuevas generaciones.

Un alquiler promedio para un monoambiente se ubica en los $550.000, a lo que deben sumarse expensas por $212.000 y servicios básicos (luz, gas y agua) que promedian los 104.205 pesos. Además, la barrera de entrada al mercado inmobiliario añade una carga financiera extra: al prorratear el depósito inicial de un contrato, el costo mensual se incrementa en otros $45.833.

En términos de subsistencia diaria, la canasta de alimentación y limpieza para una sola persona demanda $466.299 mensuales. A esto se deben añadir gastos obligatorios de salud, como una prepaga básica de $238.377 y medicamentos por 12.358 pesos.

La movilidad también representa un ítem relevante, con un costo de transporte estimado en $143.123, junto con la conectividad —indispensable para el ámbito laboral y académico— que suma $113.658 entre servicios de internet, telefonía y cable. El mantenimiento físico, representado por la cuota de un gimnasio, cierra este esquema de necesidades básicas con un valor de 40.000 pesos.

El dato explica por qué el 38,3% de los jóvenes entre 25 y 35 años (unos 1,8 millones) aún vive con sus padres. No se trata de una elección, sino de una dificultad económica concreta.



Damián Di Pace, director de Focus Market, indicó que la independencia para un joven en Argentina hoy es una meta de difícil alcance. “Los ingresos no han logrado seguir el ritmo de la inflación en servicios, alquileres y alimentos, lo que genera una barrera estructural. Estamos viendo una generación que, a pesar de tener empleo, se encuentra en una situación de vulnerabilidad financiera para afrontar un hogar propio”, comentó.