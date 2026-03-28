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Detenidos con mercadería de contrabando

Dos hombres fueron aprehendidos en Susques luego de una persecución sobre la Ruta Nacional 52. 

Sabado, 28 de marzo de 2026 11:19

Efectivos de la Comisaría Seccional N° 20 de Susques detuvieron a dos hombres acusados de transportar 27 bultos con mercadería de contrabando a bordo de una camioneta. El operativo tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 52, a la altura del ingreso a la localidad puneña.

El procedimiento se inició alrededor de las 7:00, cuando personal policial realizaba controles vehiculares en la zona tras recibir una alerta del Control de Frontera de Aduana. Según la advertencia, una camioneta Volkswagen Amarok de color gris había evadido el control fronterizo trasladando mercadería no declarada.

Minutos después, los uniformados divisaron el rodado y procedieron a su detención. En ese momento, los dos ocupantes intentaron darse a la fuga, lo que derivó en una intensa persecución que finalizó con la captura de ambos sospechosos.

En el interior del vehículo, las autoridades secuestraron los 27 bultos de mercadería de origen ilegal. Tanto la camioneta como los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial de Susques, donde se continúan con las diligencias correspondientes.

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