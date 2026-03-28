La calidad de los alimentos puede ser más beneficiosa que reducir grasas

El estudio publicado en Jacc, la principal revista del American College of Cardiology, sugiere que el tipo de alimentos que las personas eligen en una dieta baja en carbohidratos o baja en grasas puede ser más importante que simplemente reducir los carbohidratos o las grasas.

Los investigadores encontraron que cuando estas dietas se centraron en ciertos alimentos, se asociaron con un menor riesgo de enfermedad coronaria (EC). En contraste, las versiones de dietas que incluían carbohidratos refinados y grasas animales se asociaron con un mayor riesgo de EC y marcadores metabólicos menos favorables.

Las dietas bajas en carbohidratos y bajas en grasas son comunes en los Estados Unidos. Sin embargo, los científicos no habían comprendido completamente sus efectos a largo plazo en la salud del corazón, sobre todo cuando se considera la calidad de los alimentos incluidos en cada patrón. Esta investigación se destaca como una de las más grandes y detalladas hasta la fecha, examinando la calidad de la dieta, los datos metabólicos y el riesgo de EC en cerca de 200 000 adultos estadounidenses seguidos durante más de 30 años.

Profesionales de la Escuela pública "T.H. Chan" de Harvard señalaron que, Investigaciones anteriores llevaron a resultados conflictivos porque las personas pueden seguir una dieta baja en carbohidratos o baja en grasas de maneras muy diferentes. Algunas priorizan vegetales, granos enteros y grasas saludables, mientras que otras dependen más de granos refinados, alimentos procesados y grasas de origen animal. Enfocarse solo en la composición de nutrientes, pero no en la calidad de ellos, puede no llevar a beneficios para la salud.

Para comprender mejor estas diferencias, los investigadores analizaron datos de 198 473 participantes inscritos en tres importantes estudios de cohorte: el Nurse's Health Study (NHS), NHSII y el Health Professionals Follow-up Study. Juntos, los participantes fueron seguidos por décadas, y se registraron 20 033 casos de EC.

Los hábitos dietéticos se midieron utilizando cuestionarios de frecuencia alimentaria. El equipo de investigación desarrolló sistemas de puntuación para separar las versiones más saludables y menos saludables de las dietas bajas en carbohidratos y bajas en grasas, según los tipos de alimentos consumidos y la calidad general de los nutrientes.

Análisis y patrones importantes

Las versiones saludables de ambas dietas, bajas en carbohidratos y bajas en grasas, que enfatizaban alimentos de origen vegetal, granos enteros y grasas insaturadas, se asociaron con un riesgo significativamente menor de EC.

Las versiones no saludables, que eran altas en carbohidratos refinados y grasas y proteínas de origen animal, se asociaron con un mayor riesgo de EC.

Las dietas de mayor calidad también se asociaron con niveles más bajos de triglicéridos, colesterol HDL más alto y menor inflamación.

Las pruebas metabolómicas apoyaron estos hallazgos, mostrando patrones de biomarcadores favorables entre las personas que seguían patrones dietéticos más saludables.

"Estos resultados sugieren que las dietas bajas en carbohidratos y bajas en grasas saludables pueden compartir vías biológicas comunes que mejoran la salud cardiovascular", destacaron desde Harvard.

Los investigadores advirtieron que los hallazgos pueden no aplicarse a enfoques más extremos, con ingestas muy bajas de carbohidratos o grasas, como las dietas cetogénicas. Los resultados deben interpretarse dentro de los rangos de ingesta de macronutrientes observados en el estudio. Además, la dieta fue autoinformada, lo que puede introducir errores de medición.

Los hallazgos muestran que lo que más importa para la salud del corazón es la calidad de los alimentos que las personas comen. Ya sea que una dieta sea más baja en carbohidratos o en grasas, enfatizar alimentos de origen vegetal, granos enteros y grasas saludables se asocia con mejores resultados cardiovasculares.