El PAMI adelanto la campaña de vacunación antigripal

En línea de las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación PAMI anuncia que a partir del próximo lunes 30 todos los afiliados podrán comenzar a vacunarse. La decisión responde al adelantamiento de la temporada de virus respiratorios que se viene registrando en los últimos años y a la circulación de una nueva variante de influenza A (H3N2), que presenta mayor transmisibilidad.

El objetivo de la campaña es garantizar mayor inmunidad para uno de los grupos de la población que puede desarrollar complicaciones y cuadros más graves antes del periodo de mayor circulación del virus.

La vacunación es sin costo y sin turno previo en las farmacias habilitadas en todo el país.

Para aquellos adultos de 65 años o más, solo necesitan presentar DNI y credencial PAMI en cualquiera de sus formatos válidos. Y en el caso de ser menor de 65 años y contienen factores de riesgo, deberán presentar indicación médica escrita con el diagnóstico que lo justifique.

Por otro lado para aplicarse la vacuna, los afiliados deberan ingresar al buscador de farmacias desde la pagina oficial del PAMI (www.pami.org.ar/farmacias) o comunicarse al 138. O bien dirigirse a cualquier farmacia de la red PAMI.