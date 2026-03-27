Jujuy recibe al Campeonato Sudamericano de Skateboarding

Este viernes la Secretaría de Deportes de la provincia anunció oficialmente la realización del Campeonato Sudamericano de Skateboarding. La conferencia de prensa contó con la presencia del secretario de deportes, Luis Calvetti, el director de deportes infanto juvenil, Leandro Calvetti, Gabriel Benítez de la Federación Argentina de Skate y Juan Ignacio Cruz de la Asociación Civil Jujeña de Skate.

El torneo tendrá lugar en la pista del Parque Urbano Deportivo Tupac Amaru, en el barrio Alto Comedero, un espacio inaugurado el año pasado que busca consolidarse como el epicentro de los deportes urbanos en la región. Según explicaron las autoridades, este evento es el resultado de un trabajo conjunto entre la asociación local, la federación nacional y la gestión provincial con el objetivo de federalizar la disciplina y fomentar su crecimiento en Jujuy.

La competencia se llevará a cabo el domingo 29 de marzo bajo un cronograma que inicia a las 10 de la mañana con las inscripciones y sesiones de práctica. El evento comenzará con las categorías de iniciantes y escalará en nivel técnico a lo largo de la jornada hasta llegar a las categorías profesionales. Se estima una actividad de aproximadamente ocho horas consecutivas con entrada libre y gratuita para todo el público.

Para los competidores que llegan desde otras provincias, el sábado 28 de marzo se habilitará una jornada de práctica oficial destinada al reconocimiento de la pista y adaptación al terreno. Se contará con la visita de referentes de distintos puntos del país y del exterior. Desde Cochabamba, Bolivia, llegará el colectivo Imilla Skate, un grupo de mujeres que ha ganado reconocimiento internacional por practicar el deporte vistiendo la indumentaria tradicional andina de cholas, manteniendo su identidad cultural. Su presencia busca impulsar específicamente el sector femenino en la provincia.

En el marco del campeonato, se anunció formalmente el inicio del ciclo lectivo de las clases de skate en Jujuy. Durante la jornada del domingo, se ofrecerán clases gratuitas para todas las edades, invitando a la comunidad de Alto Comedero a participar y conocer la práctica de esta disciplina.