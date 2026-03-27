Gobierno y municipios firmaron el convenio para la obra de avenida Juellar

Esta mañana, viernes 27 de marzo, se llevó a cabo la firma del convenio entre el gobierno provincial, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la Municipalidad de Palpalá para dar inicio a la obra integral en avenida Juellar.

El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, explicó los alcances del proyecto y destacó que se ejecutará con recursos provinciales. "Esto es una obra que tiene un proyecto de muchos años, que había buscado su financiamiento a través de los recursos del gobierno nacional en su momento, lamentablemente no se pudo hacer, nos salió. Así que, hemos tomado la decisión del gobierno de la provincia para que, con recursos propios, hacer la obra, que justamente es una obra muy importante, porque es una avenida principal, es la avenida que está dividiendo hoy San Salvador de Jujuy de Palpalá, que tiene mucho tránsito", sostuvo.

El mandatario provincial añadió que la iniciativa también apunta a mejorar la seguridad y descongestionar el tránsito. "La idea es trabajar, tenemos un proyecto que es muy importante, muy ambicioso también, pero que, prontamente, lo vamos a poner a consideración de, en este caso del Intendente de San Salvador de Jujuy y de todos los vecinos, porque, es una ruta que está prácticamente colapsada, tiene mucho tránsito, tiene muchos accidentes también, así que lo que buscamos tiene que ver con la celeridad, con la seguridad. La idea es trabajar con colectoras y además también con interconexiones", detalló.

Por su parte, el intendente de San Salvador de Jujuy, Jorge "Chuli" Jorge, valoró la decisión de retomar el proyecto y el trabajo articulado. "Yo creo que lo inteligente en nuestra tarea como gobernantes es utilizar esos proyectos, redefinirlos, buscar nuevas alianzas y en este caso fuimos escuchados por el gobernador que lo tomó y tomó la decisión de que a través de una de las organizaciones tome el camino en varias etapas", afirmó.

Asimismo, el intendente de Palpalá, Rubén E. Rivarola, destacó la gestión realizada ante el gobierno provincial y la importancia de la obra para la región. "Hemos acudido al gobernador, hemos hablado, hemos gestionado muchas veces con el gobernador, ya el año pasado, a fin de año el gobernador nos dijo que nos quedamos tranquilos, que íbamos a ver cómo arrancar y incluir esta obra para este año, así que la verdad que es contento porque cumplió", expresó.

Rivarola remarcó la magnitud del proyecto. "Es una obra que, ni con los recursos municipales de capital, más lo de Palpalá, esta obra se iba a poder hacer, como se verá, es una avenida muy ancha, es una avenida que transita de larga longitud, transita todo el límite del departamento de Palpalá junto con el de capital, así que agradezco que se haya podido hacer y creo que lo más importante, como dijo el gobernador, es una obra que es inclusiva para los departamentos, para los vecinos y es una obra que realmente es necesaria para este sector de la ciudad", concluyó.