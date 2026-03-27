Milei hablará esta noche en cadena nacional

El presidente Javier Milei hablará en cadena nacional, escoltado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Luis Caputo (Economía); y el equipo jurídico este viernes a las 19, en la previa al partido de la Selección Argentina. A través del mensaje grabado, que dura poco más de 10 minutos, el liberario hará referencia al fallo de la Justicia de Estados Unidos, que anuló la condena por el caso YPF.

Este mediodía, luego de destacar la decisión judicial y de apuntar contra el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ministro de Economía bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner durante el proceso de estatización de la compañía en 2012, el mandatario se trasladó a Casa Rosada para la filmación del mensaje que protagonizó en el Salón Blanco que se emitirá a las 19, en la previa al amistoso entre los dirigidos por Lionel Scaloni y la Selección de Mauritania.

El libertario secundado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pero también por los funcionarios involucrados entre los que destacan los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Luis Caputo (Economía). También se mostrarán la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio y subprocurador Juan Ignacio Stampalija, quienes estuvieron reunidos con el asesor presidencial, Santiago Caputo, en sus oficinas ubicadas en el primer piso de Casa Rosada.