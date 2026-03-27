Entre promesas y agradecimientos, inicia la peregrinación a Punta Corral

Los sikuris del Chingo iniciaron la tradicional subida al Abra, un recorrido que, según comentaron la demanda es aproximadamente 10 horas de ascenso, incluso cargando sus instrumentos. Como es costumbre, realizan tanto la subida como el descenso tocando.

Entre los peregrinos se encuentra Mateo, un niño de 10 años, quien ya realizó la experiencia en cuatro oportunidades. “Es una linda experiencia”, expresó con entusiasmo, destacando el valor de la tradición.

Durante la cobertura, también se recogieron testimonios de otros fieles. René, quien descendía tras visitar a la Virgen, señaló algunas dificultades en el trayecto: “En el tercer calvario hay mucha piedra. Yo salí a las 10 desde Tunalito y llegué a las 20 horas”, relató.

Por su parte, otro peregrino indicó que el ascenso desde Tumbaya le demandó alrededor de 8 horas. En cuanto al clima, se presentó mayormente despejado durante la jornada, aunque se recuerda que por la noche desciende considerablemente la temperatura.

Noemí, oriunda de Puesto Viejo, compartió su emoción al participar de esta manifestación de fe desde hace 15 años: “No solo vengo a pedir, sino también a agradecer. Es muy lindo venir y ver a la Virgen, es milagrosa”, expresó conmovida. Además, invitó a quienes aún no vivieron esta experiencia a sumarse: “Los que vienen por primera vez, háganlo con fe, pidiendo y agradeciendo. Los que puedan llegar, háganlo; y los que no, la Virgen los espera en Maimará o Tumbaya”, concluyó.

Con profunda fe y devoción, cientos de fieles comenzaron a emprender la peregrinación hacia el cerro para visitar a la Virgen de Punta Corral, en una de las manifestaciones religiosas más convocantes de la provincia.