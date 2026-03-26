Jujuy suma seis nuevos casos de Chikungunya y llega a 18 contagios

El parte epidemiológico actualizado reveló que en las últimas jornadas se detectaron seis nuevos positivos de fiebre chikungunya en la provincia, elevando el total a 18 infectados.

De acuerdo con el informe oficial, cuatro de los últimos contagios corresponden a vecinos de Aguas Calientes, mientras que los dos restantes se distribuyen entre Caimancito y Yuto, con un caso cada uno.

Con estos nuevos registros, el detalle por localidad muestra que Aguas Calientes concentra 12 infecciones; Perico y Caimancito suman dos cada una; mientras que San Salvador de Jujuy y Yuto presentan un caso por distrito.

Desde la cartera sanitaria precisaron que todos los pacientes cursan cuadros estables, con manifestaciones clínicas de leves a moderadas. Ninguno requirió internación y se mantiene una vigilancia permanente sobre su evolución.