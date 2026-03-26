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SALUD

Jujuy suma seis nuevos casos de Chikungunya y llega a 18 contagios

El Ministerio de Salud confirmó un aumento en la cifra de infectados, con la mayoría de los casos concentrados en la localidad de Aguas Calientes. 

Jueves, 26 de marzo de 2026 09:34

El parte epidemiológico actualizado reveló que en las últimas jornadas se detectaron seis nuevos positivos de fiebre chikungunya en la provincia, elevando el total a 18 infectados.

De acuerdo con el informe oficial, cuatro de los últimos contagios corresponden a vecinos de Aguas Calientes, mientras que los dos restantes se distribuyen entre Caimancito y Yuto, con un caso cada uno.

Con estos nuevos registros, el detalle por localidad muestra que Aguas Calientes concentra 12 infecciones; Perico y Caimancito suman dos cada una; mientras que San Salvador de Jujuy y Yuto presentan un caso por distrito.

Desde la cartera sanitaria precisaron que todos los pacientes cursan cuadros estables, con manifestaciones clínicas de leves a moderadas. Ninguno requirió internación y se mantiene una vigilancia permanente sobre su evolución.

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