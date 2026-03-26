Presentan demanda judicial en base al proyecto “Ley Cazzu”

La Justicia jujeña debe analizar una demanda interpuesta por la progenitora de una niña de tres años, que por medio de sus abogadas, demandó a su expareja por un caso muy similar al que es comúnmente conocido como "Ley Cazzu".

"El expediente judicial se basa en un incumplimiento de alimentos, que hace más de un año la persona demandada no cumple. Y básicamente lo que solicitamos, es que se tome una medida ejemplar en Jujuy", le dijo a nuestro diario Ailén Armada, una de las representantes legales.

"Recientemente presentamos ante la Justicia un caso muy grave en San Salvador de Jujuy, donde una niña de tres años quedó completamente desprotegida y abandonada por su progenitor, quien tiempo atrás inició el régimen de comunicación y de alimentos, pero hasta el día de la fecha no cumplió", dijo Armada.

"Lo que expusimos ante la Justicia, es que el expediente judicial no sea tratado como un conflicto de adultos, sino que analice ante la figura de abandono, en este caso de una niña. Nosotras estamos pidiendo de forma urgente el cuidado personal, unilateral, exclusivo de la madre, para que sea reconocida como única responsable de la niña. Que al fin y al cabo es la única interesada en el bien de esa criatura", continuó la letrada.

"Un claro ejemplo de esta demanda es que la madre necesitaba realizar un viaje urgente afuera del país y se vio frustrado porque el progenitor se encuentra vacacionando con su actual pareja. Y se negó a darle la autorización de viaje, por lo cual el viaje se frustró". Acá la ley tiene que dejar de proteger las formalidades y entender que el abandono es una realidad. Es por eso que junto a mi colega María Agustina Tejada, hicimos la denuncia penal por el incumplimiento de deberes alimentarios, que es la ley 13.944. Es importante para el conocimiento de la sociedad, que este caso se relaciona mucho con el proyecto de la Ley Cazzu".

Al respecto, la letrada María Agustina Tejada dijo que "es necesario y perentorio que no se obligue a las madres a tener que estar pidiéndoles permiso a progenitores irresponsables. Resulta irrisorio que cada vez que una madre necesite realizar un trámite o desee planificar un viaje, ni qué decir, por una cuestión de salud, tenga que contar con la autorización de un progenitor ausente", dijo Tejada.

Al respecto, Ailén Armada dijo que "estamos hablando de una situación de abandono, que no nos podemos dar el lujo de dejarlo de lado y los jueces tienen que entender que la realidad cambió y la ley debe acompañar. Hay antecedentes en otras provincias, donde los progenitores ausentes fueron detenidos para que cumplan con su cuota alimentaria. Entonces también hay dejar de lado que esta persona, en el caso que estamos hablando, no se burle del sistema judicial", dijo.

Tejada además hizo foco en los fundamentos de esta demanda, que de seguro trascenderá en varios casos que la Justicia jujeña investiga. "El problema fundamental es la tardanza que se toma el Poder Judicial para llevar adelante estos tipos de demandas. La realidad es que hasta para inscribir a un niño en una escuela, se necesita la autorización de los dos padres. O sea que quiere decir que de alguna forma ya existe un tipo de violencia por parte del progenitor, porque la madre tiene que hacerlo sola, sin mencionar que tiene que hacer malabares para conseguir la autorización para la práctica de cierto deporte, de tomar clases de música, entre otros".

Sobre la "Ley Cazzu"

"El proyecto en sí lo que plantea es que un progenitor que no está presente tanto en cuotas alimentarias, como en la vida cotidiana de su hijo o hija, no tenga nada que ver o no impida en la situación de que la madre pueda hacer viajes, que pueda presentar documentaciones básicas, o cualquier tipo de trámite que tenga que hacer, en el caso de la madre, sin necesidad de tener que depender de un progenitor ausente. Lo que se busca es priorizar el interés superior del niño para que no dependa de este progenitor abandónico o irresponsable. Y si lo amoldás a la Justicia en Argentina, para llevar adelante un cuidado personal y para pedir un permiso judicial, hay que mover todo el sistema judicial y sabemos que tarda. Entonces si existiese una ley que esté planteada de esa manera, se podría interponer una medida cautelar que sería eficaz y no se estarían vulnerando los derechos del niño", dijo Tejada.

Sobre la denuncia

La demanda que Armada y Tejada presentaron ante la Justicia, se basa en suspender el régimen, solicitando la suspensión de la responsabilidad parental, además que se la autorice a la madre de manera definitiva a los trámites administrativos y si ella necesita salir del país o de salvo, lo que tenga que decidir. "Pero hay que aclarar por qué recién ahora se presenta la demanda y de esta forma. Porque si no se hubiese hecho todo lo anterior, esto no podría ser posible y en definitiva, a esto hacemos referencia con la tardanza que lleva buscar un cuidado unilateral y la autorización precisamente en este caso para los viajes".