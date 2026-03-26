Corte programado de agua en San Pedro este viernes

Agua Potable de Jujuy anunció la realización de obras estratégicas en San Pedro con el objetivo de optimizar el servicio en el Barrio La Merced, Aserraderos y el Parque Industrial de La Urbana.

Los trabajos consistirán en la ejecución de un nuevo bypass sobre la Ruta Nacional 34 y darán inicio este viernes 27 de marzo a partir de las 07. Según informó la empresa estatal, la intervención requerirá una interrupción programada del suministro que se extenderá hasta la tarde, aproximadamente a las 16 se restablecerá el servicio.

Para mitigar el impacto durante el corte, la compañía dispuso un camión aguatero que realizará el reparto de agua de manera gratuita en los sectores altos y puntos críticos que lo necesiten.

Finalmente, desde Agua Potable de Jujuy recomendaron a los usuarios realizar un uso racional y solidario de las reservas domiciliarias, como tanques domiciliarios, hasta que el servicio se normalice por completo.