Apuñaló a un joven durante un asalto y se dio a la fuga

Un hombre apuñaló a un joven durante un asalto, en un barrio capitalino.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 22 sobre un tramo de la calle Perú, en el barrio Mariano Moreno.

Fue en esas circunstancias que un joven transitaba por el sector, cuando fue interceptado por un hombre que le exigió que entregue sus bienes. Ante la resistencia de la víctima, el inculpado extrajo un arma blanca, la atacó y se fugó.

Posteriormente, personal del Same trasladó al joven al hospital "Pablo Soria", donde fue diagnosticado con herida cortante en muslo derecho y quedó alojado en sala de Observación.

Mientras que la correspondiente denuncia fue radicada en la Seccional 30° y los efectivos del lugar quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.