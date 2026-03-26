Malestar de los vecinos por la ocupación de espacio verde

En el barrio Ospu de Tilcara crece la tensión por la ocupación de un predio destinado a espacio verde por parte de familias que, según denunciaron los vecinos, cuentan con el apoyo de la Intendencia de Tilcara.

Los habitantes del lugar manifestaron su preocupación ante el avance sobre estas tierras que vienen defendiendo hace tiempo como un lugar de esparcimiento público para los niños y jóvenes de la zona.

Para las familias del barrio, contar con este sitio es fundamental, ya que es el único punto de encuentro que tienen para que los mas pequeños puedan jugar y recrearse de forma segura.

Sobre este conflicto, el concejal David Cardozo recordó que la situación viene desde el año pasado, cuando se sancionó una ordenanza municipal para preservar este terreno como espacio público. Esta norma buscaba proteger el área para fines recreativos, pero los vecinos denunciaron que actualmente no se está respetando.

El concejal manifestó su desconcierto ante el cambio de postura oficial: "No entiendo porque la intendenta de Tilcara, Sonia Pérez, que con anterioridad acompañó a los vecinos en la defensa de este espacio, incluso donando gimnasios urbanos y juegos para los niños, hoy está acompañando a quienes ocupan estas tierras", señaló Cardozo.

Por su parte, los vecinos expresaron su rechazo a lo que consideran una entrega discrecional de terrenos a familias cercanas al Ejecutivo comunal.

El temor de la comunidad es quedarse definitivamente sin un lugar de reunión para sus hijos. Ante este panorama, el barrio Ospu exigió que se cumpla la ordenanza vigente y se garantice que el predio siga siendo de uso público y recreativo para todos los vecinos.

Cabe señalar que en dicha ordenanza se establece que el Departamento Ejecutivo debía presentar un Plan Integral de Diseño y Puesta en Valor del espacio afectado, que deberá incluir sector de juegos infantiles, espacio de deporte social, arborización y recuperación ambiental, iluminación segura, programa de participación vecinal y espacios para talleres culturales y de salud mental, además de conformarse una mesa barrial permanente por ese espacio.