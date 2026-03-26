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Barrio General Arias

Presentación de talleres y música en General Arias

Jueves, 26 de marzo de 2026 00:30
A PURO BAILE | GRAN CONVOCATORIA EN UNA JORNADA LLENA DE ALEGRÍA.

Una tarde llena de alegría, cultura y encuentro comunitario se vivió recientemente en el espacio recreativo del barrio General Arias.

Con el objetivo de agasajar a las mujeres en el marco del día y mes especial, se realizó la exposición de los talleres artísticos que tendrán lugar este año, como así también, la presentación de Los Salamanqueros y Belén Fuentes, artistas que ofrecieron su música y tradición, la comunidad se reunió para celebrar con alegría.

De la jornada participaron importantes instituciones del barrio, a fin de fortalecer el trabajo en red y la integración comunitaria así como también talleristas y vecinos que se acercaron a celebrar esta actividad integral en el CPV General Arias que nucleó residentes entusiastas.

 

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