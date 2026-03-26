Estudio propone bioplásticos con residuos de la región NOA

El aprovechamiento de residuos agroindustriales para la producción de bioplásticos fue el eje de la tesis con la que Gastón Rodríguez obtuvo el título de ingeniero industrial en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju). El trabajo propone un modelo de negocio basado en el uso de desechos de frutas y verduras generados en el NOA, que actualmente no son procesados de manera adecuada, con el objetivo de sustituir plásticos de un solo uso y reducir el impacto ambiental.

Rodríguez defendió su proyecto el pasado 12 de marzo con la tesis titulada "Desarrollo de un modelo de negocio para el aprovechamiento de los residuos agroindustriales enfocado en la producción del bioplástico en la provincia de Jujuy". La propuesta parte del análisis de la problemática que generan los residuos provenientes de la actividad agroindustrial, muchos de los cuales no son valorizados ni reutilizados. "Lo que se hizo con el estudio fue relevar la problemática basada en la generación de residuos agroindustriales que no son procesados ni utilizados de la manera correcta. La propuesta fue emplearlos para la fabricación de un tipo de bioplástico", explicó.

Sostuvo que uno de los objetivos principales del proyecto es disminuir el pasivo ambiental generado tanto por los residuos orgánicos como por los plásticos de origen petroquímico, mediante la producción de biopolímeros capaces de reemplazar materiales de uso descartable. Este tipo de bioplástico se obtiene a partir de procesos de fermentación de materias primas ricas en carbohidratos, característica que poseen numerosos residuos agroindustriales de la región.

Para el estudio se relevaron cultivos implantados en las provincias del NOA y, a partir de información oficial y publicaciones científicas, se identificaron quince producciones con potencial. Luego se priorizaron siete por su volumen de residuos y disponibilidad: maíz, pomelo, naranja, limón, mandarina, banana y nuez. Estos materiales presentan condiciones adecuadas para la obtención de bioplásticos mediante procesos fermentativos.

GASTÓN RODRÍGUEZ, INGENIERO

El trabajo se planteó como un modelo de negocio, por lo que establece las bases técnicas y económicas para el desarrollo del proyecto, sin profundizar en aspectos químicos específicos que corresponden a otras especialidades. "Mi proyecto marca las bases generales y la investigación inicial para la producción de este tipo de bioplástico a partir de esos residuos", dijo Rodríguez, quien realizó la tesis bajo la dirección de la doctora Silvina Maldonado, docente y secretaria de Posgrado de la Unju.

El bioplástico propuesto pertenece al grupo de los polímeros obtenidos por fermentación, como el PLA, que se produce a partir de ácido láctico generado con materias primas ricas en azúcares. A diferencia de los plásticos tradicionales, estos materiales pueden degradarse en períodos que van de seis meses a cinco años, mientras que los derivados del petróleo pueden tardar hasta cuatro siglos en desaparecer del ambiente.

El análisis incluyó residuos generados en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, con el fin de evaluar un proyecto de escala regional. También se propuso la creación de centros de acopio en cada provincia para reunir los desechos, además de instalaciones destinadas a trituración y fermentación, y una planta principal de procesamiento que, según el estudio, podría ubicarse en Santiago del Estero por su volumen de producción y su posición estratégica respecto de los mercados potenciales.

El destino principal de los bioplásticos sería la industria del packaging, que concentra una gran parte del consumo de plásticos descartables. De acuerdo con el trabajo, plantas de producción del sector podrían procesar este material sin modificar significativamente su infraestructura.

Rodríguez explicó que eligió el tema por interés personal en el cuidado ambiental y en el desarrollo de proyectos innovadores dentro de la ingeniería industrial. "Me interesaba trabajar en propuestas que generen nuevos productos a partir de residuos que no se utilizan y que ayuden a disminuir la contaminación", afirmó.

La tesis fue evaluada por un tribunal integrado por los ingenieros Sergio Omar Madregal, Gustavo Vázquez y Rita del Carmen Martiarena. Actualmente, el profesional se desempeña como analista de compras en la empresa Hierros La Quiaca, aunque expresó su deseo de que el proyecto pueda transformarse en un plan de negocios concreto. "Sería una gran satisfacción que la idea llegue a hacerse realidad. Es un trabajo realizado en una universidad pública y quedará disponible para su consulta en la biblioteca de Ingeniería", expresó.

El joven, de 28 años, nació en San Salvador de Jujuy y cursó la carrera en tiempo regular luego de egresar de una escuela técnica. Antes de su actual empleo, trabajó en una planta metalúrgica en tareas de planificación y control de producción, y posteriormente en control de calidad en una empresa constructora de gasoductos, experiencias que aseguró, contribuyeron a orientar su interés hacia proyectos vinculados a la industria y la innovación.