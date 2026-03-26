Ermita comunitaria se verá camino a la Cruz

"Se ha cumplido la profecía de Simeón; una espada traspasará tu alma" - Lucas II,35, es la cita bíblica en la que se basa la ermita que los integrantes del CIC "Che" Guevara ofrecerán en la peregrinación del camino a la Cruz en el barrio Cerro las Rosas

Se trata de "Jesús encuentra a María, su Santísima Madre", la IV estación del vía crucis donde se expondrá el cuadro en el que el Hijo de Dios se levanta de su primera caída y se encuentra con su madre María Santísima.

Con inmenso amor, la virgen observa a su hijo, sus ojos se encuentran y cada corazón vierte en el otro su propio dolor. El alma de María queda anegada en la amargura del Salvador.