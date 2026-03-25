Melania Trump apareció acompañada de un robot humanoide

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, sorprendió este miércoles en la Casa Blanca al aparecer acompañada de un robot humanoide durante la cumbre ‘Fostering the Future Together’, un evento enfocado en la educación y el empoderamiento de la infancia mediante la tecnología.

La iniciativa reunió a 45 primeras damas internacionales y a representantes de 28 empresas tecnológicas, con el objetivo de mostrar cómo la inteligencia artificial (IA) puede integrarse al aprendizaje y al desarrollo educativo de los niños. Entre las asistentes destacaron Brigitte Macron, Sara Netanyahu y Olenna Zelenska, así como las primeras damas de Bolivia, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana.

El robot humanoide, nombrado Figura 3, fue presentado como un símbolo del futuro tecnológico en la educación. Durante la ceremonia, el dispositivo dio la bienvenida a los presentes en varios idiomas antes de retirarse de la sala.

En su discurso, Melania Trump subrayó que la próxima generación experimentará un aprendizaje mediado por la IA y por educadores humanoides, comparando su papel al de la tecnología que actualmente usamos en nuestros dispositivos móviles. “El futuro de la inteligencia artificial está personificado: tendrá forma humana. Muy pronto, la IA pasará de nuestros teléfonos a humanoides que brindarán utilidad”, afirmó.

Características del robot Figure 03

Inteligencia artificial Helix: permite conversar y razonar de forma natural, brindando un comportamiento humanoide.

Cámaras avanzadas: con un 60% más de visión que modelos anteriores, mejorando la navegación en distintos entornos.

Carga inalámbrica: mantiene al robot activo y listo en su estación de carga.

Versatilidad: diseñado tanto para tareas domésticas como laborales, incluyendo recoger y colocar objetos a gran velocidad.

Conectividad mmWave: descarga datos a 10 Gbps, garantizando actualizaciones y mejoras continuas.

Sistema de audio potente: altavoz doblemente grande y cuatro veces más potente que el modelo Figure 2.

Producción masiva: a diferencia de otros robots humanoides que son prototipos de ingeniería, el Figure 03 está diseñado para fabricación a gran escala, lo que reduce costos y tiempos de producción.

El Figure 03 combina tecnología avanzada y diseño funcional, marcando un hito en la integración de robots humanoides en eventos públicos y actividades cotidianas.