Pasajero ingirió 95 cápsulas con cocaína y fue detenido

Detuvieron a un joven que ingirió 95 capsulas con cocaína y que circulaba en un colectivo de larga distancia que salió desde Jujuy, durante un control de Gendarmería Nacional en la provincia de Tucumán. El inculpado manifestó dolores abdominales y tras una radiografía descubrieron los envoltorios ingeridos, equivalentes a más de un kilo de la droga.

De acuerdo a la información brindada por fuentes oficiales, el episodio se registró sobre la ruta nacional N°9, a la altura del peaje Molle Yaco, en el norte de la provincia de Tucumán.

En esas circunstancias, efectivos del Escuadrón 55 "Tucumán" realizaban un control cuando detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia y al entrevistarse con el conductor, tomaron conocimiento que provenía desde la capital jujeña y se dirigía a la provincia de Mendoza.

Al momento de la inspección del rodado y de los pasajeros, los efectivos detectaron que un joven presentaba dolores abdominales y ante las posibilidades de estar frente un ilícito, como el transporte de droga bajo la modalidad de "capsulero", lo trasladaron al hospital de la localidad de Trancas.

En el nosocomio, mediante placas radiográficas, los gendarmes constataron la presencia de cuerpos extraños en el abdomen del inculpado, de nacionalidad boliviana.

Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal N°2 de Tucumán, quien solicitó la derivación del protagonista al hospital "Zenón Santillán" de la capital tucumana, para preservar su salud y lograr la evacuación controlada de los elementos ingeridos.

Allí, el inculpado evacuó un total de 95 cápsulas, cuyo contenido fue sometido a una prueba de campo narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso de 1 kilo 83 gramos.

Finalmente, el magistrado interviniente dispuso el secuestro de la droga y la detención del ciudadano, como así también incautar su teléfono celular.