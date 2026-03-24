Colilla de cigarrillo provocó un voraz incendio en una casa

Un voraz incendio destruyó una casa y los bienes personales de los moradores, en la ciudad de San Pedro. La colilla de un cigarrillo habría provocado el foco ígneo, según relató uno de los damnificados.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado domingo alrededor de las 18 sobre un tramo de la calle Cabo 1° Espinosa, en el barrio Sarmiento.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre un incendio en un domicilio, por lo que una comisión policial y del Cuerpo de Bomberos se dirigió al lugar de inmediato.

Allí, constataron que las llamas habían consumido casi la totalidad de una casa prefabricada, constituida en su mayor parte por maderas, incluyendo los bienes materiales que se encontraban en su interior.

Los Bomberos comenzaron rápidamente con las tareas para sofocar las llamas y tras un arduo trabajo, se logró sofocar el fuego. Sin embargo, las pérdidas materiales fueron totales.

Uno de los moradores, de 36 años, manifestó a los efectivos que momentos previos al lamentable episodio, se encontraba fumando y antes de salir para entregar un pedido arrojó el filtro, que aparentemente continuaba encendido, y éste habría caído sobre prendas de vestir o la cama.

Asimismo, el damnificado indicó que se ausentó breves minutos y al regresar, se percató de las llamas que se propagaron rápidamente y que solo tuvo tiempo para rescatar un televisor y una garrafa de gas.

Otro de los damnificados, un hombre de 71 años, relató a los medios locales que "el fuego destruyó las dos habitaciones y una cocina comedor, solo se salvó de milagro el baño. Me quede solo con lo que llevo puesto".

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 48°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.