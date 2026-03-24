“Voy a compartir la cultura jujeña”

El ciclo de Movimiento Zonda en Buenos Aires conecta escenas musicales del interior con el público porteño. Este año tendrá lugar el próximo 9 de abril a las 21, en el espacio mencionado con un line up (grilla) que suma artistas de distintas escenas del país y cruza folklore contemporáneo, canción popular, rock alternativo y exploración sonora.

La artista jujeña compartirá un lugar y experiencias con artistas de distintos rubros unidos por la música.

Desde Tucumán se suma a esa noche La Llorona y su Jardín de Dragones, proyecto musical de Camila Plaate, actriz de la película "Belén" dirigida por Dolores Fonzi, que expande su trabajo artístico hacia la música con una propuesta de rock alternativo.

También será parte de la noche Santi Fiuri, músico de Villa María (Córdoba) que participó en el programa televisivo La Voz Argentina y recientemente lanzó la canción "Todo va a estar bien" junto al grupo jujeño Los Tekis.

Desde el conurbano bonaerense se suma Sasha Vuela, un proyecto que cruza distintos géneros apoyándose en la tradición de la canción popular. Su último trabajo, "Híbrido" (2024), explora esa mezcla de estilos.

Completa el line up Sofía de Ciervo, artista que combina sonidos latinos, beats electrónicos y ritmos rioplatenses como tango, candombe y milonga.

¿Qué vas a presentar en este espectáculo?

Voy a presentar temas de mi primer disco "Canción jujeña", que son todos de mi autoría. Voy a estar acompañada de María Ali, en flauta traversa, y Morena Álvarez en percusión.

LA LLORONA Y SU JARDÍN DE DRAGONES | PROYECTO MUSICAL DE CAMILA PLAATE, ACTRIZ DE LA PELÍCULA “BELÉN”.

La idea es compartir un poco de lo que es la cultura jujeña, lo que son las fechas más importantes y significativas como la Pachamama, el Inti Raymi, el Carnaval llevando la alegría, la subida al cerro para la Virgen de Punta Corral. Quiero invitar a algunos sikuris que puedan interpretar una chacarera que se llama "Vidas prestadas", que tiene mucho que ver con la lucha de los pueblos indígenas, y la defensa del agua.

Es decir, me propongo mostrar las etapas del ciclo andino en el escenario de una manera no explícita, sino a través de poesía, recitados, música.

Estoy muy feliz de poder estar representando a Jujuy y mostrar estos pequeños toques, estas pequeñas pinceladas a través de la música.

¿Tenés otras presentaciones en Buenos Aires?

También me voy a presentar en otra peña llamada El Patio de Margarita en Villa Urquiza, el domingo 12 de abril.

¿Cómo fuiste elegida para este encuentro, en el que de sos la cara de Jujuy?

Este encuentro surge en mi agenda a partir del encuentro "El Noa tiene que andar" de industrias musicales, que se hizo en Tilcara el año pasado, en donde quedamos seleccionadas junto a Las Venus del Monte (grupo con el que Dani se presentaba hasta hace un tiempo). En este caso se presentaron conmigo Mari Ali y Antonella Correa.

SANTI FIURI | MÚSICO DE VILLA MARÍA (CÓRDOBA) QUE PARTICIPÓ EN LA VOZ ARGENTINA.

En una ronda de vinculación, se da la charla con Matías Calderón, productor del Movimiento Zonda, y acordamos esta presentación.

Hace bastante tiempo que venimos planificando esta fecha que coincide con mi llegada a la capital, para llevar nuestra música del norte.

¿Cómo viene tu año, cuáles son tus proyectos? Esta experiencia te da un gran empujón supongo...

La idea este año es seguir explorando en este proyecto que es Dani García, con canciones nuevas. También deseo que en algún momento, se pueda juntar la banda completa con Las Venus del Monte, que por el momento nos tuvimos que reducir bastante.

En un futuro estaremos planificando bien con toda la banda, que llegó a estar conformada por siete mujeres.

Muy feliz de haber transitado un camino con ellas, que son Paola Vilches, Antonela Correa, Wayra Vázquez, María Ali, Morena Álvarez y Sol Álvarez.

Este año también quiero seguir compartiendo las canciones de este primer material y seguir representando a Jujuy en los distintos escenarios donde nos toque estar, y seguir difundiendo el hermoso arte de la música, combinándolo con la danza, la escenografía, el vestuario.

Estoy incursionando también en lo que es producción musical, porque en un futuro quiero poder grabar temas de un segundo disco, que espero poder hacerlo en la capital (Buenos Aires).