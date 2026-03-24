Rubén Rivarola: “Es inconcebible que Milei insulte a los empresarios”

“Es inconcebible que el Presidente de la nación insulte cotidianamente a los empresarios argentinos, que son los que generan empleo en el país y los que dinamizan la economía que él se ocupa de frenar con sus ajustes y desregulaciones”. Con esas palabras, el jefe del bloque justicialista en la legislatura jujeña, Rubén Rivarola, salió al cruce del mandatario Javier Milei en momentos en los que los dueños de las compañías privadas atraviesan una compleja situación financiera por la disminución de la demanda de sus productos.

Rivarola sostuvo que es “una impresentable contradicción acusar a los empresarios argentinos de prebendarios cuando son ellos los que más están padeciendo los efectos de la caída desmesurada del consumo generada por las políticas del jefe de Estado”.

“Cuando escuché que Milei insultó con nombre y apellido a empresarios nacionales en Nueva York, adonde supuestamente había ido a buscar inversiones que generen puestos de trabajo para los argentinos, sinceramente pensé que estábamos en el mundo del revés”, manifestó.

En ese contexto, expresó que “es una falta de respeto total que el jefe de Estado califique a los empresarios de ´empresaurios´ con total liviandad mientras no hace otra cosa que perjudicar a la industria nacional con la apertura indiscriminada de las importaciones y mantiene una abultada carga impositiva que hace muy cuesta arriba el día a día de las compañías que apuestan por la Argentina”.

Rivarola aseguró que “el Presidente debería estar pensando en cómo incentivar la industria nacional ante la avalancha de productos provenientes de China que compiten con los nacionales, pero con muchas mejores condiciones tributarias que los nuestros”.

Para finalizar, el indicó que “este método agresivo de gobernar no se limita solo a los empresarios nacionales, sino también a los periodistas, economistas, gremialistas, dirigentes sociales y a toda persona que piense distinto a él”.