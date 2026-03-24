Palpalá: 1° Gran Prix de tenis de mesa con integrantes del seleccionado argentino

El torneo fue organizado por la Asociación de Tenis de Mesa de Jujuy con el respaldo incondicional de la Municipalidad de Palpalá, quien a través del intendente Ruben Eduardo Rivarola, cedió las instalaciones del estadio olímpico y colaboró con los premios y la logística para el despliegue en infraestructura de juego.

Llegaron a la “Ciudad de Eventos”, competidores de las localidades de San Salvador, El Carmen, Perico, San Pedro, Libertador, La Quiaca, Monterrico, Santa Catalina, Tilcara y Palpalá.

El encuentro fue el pasado domingo, oportunidad en la llegaron además representantes del deporte de Buenos Aires, Salta, Rosario de la Frontera y Santiago del Estero, con “un alto nivel competitivo, donde se disfrutó de un nivel de excelencia y confraternidad dentro de un fin de semana a puro deporte”, señaló Marcelo Ansounnau, director de Deporte de la municipalidad de Palpalá.

El funcionario destacó la importancia de los encuentros deportivos que se dan lugar en la gestión del intendente, Ruben Eduardo Rivarola y el gran potencial que se observa en las escuelas deportivas que promueve la gestión actual.

Claudio Flores, secretario de Gobierno, acotó “la ciudad se ha convertido en el epicentro de grandes encuentros deportivos, muchos de ellos con integrantes de seleccionados argentinos, una motivación permanente para nuestros deportistas”, dijo.

En la primera categoría con el primer lugar Lautaro Aguaysol de Libertador General San Martín, el segundo lugar fue para Martín Zapatero Heit; el tercer lugar para Moisés Gallo Rocha de San Salvador de Jujuy en tanto el cuarto lugar para Gonzalo Roldán de la provincia de Salta. En la Segunda Categoría, el primer lugar fue para Lautaro Cabrera de San Pedro de Jujuy; el segundo lugar para Joel Saberza Mealla de la ciudad de Perico; el tercer lugar para Martín Flores de Perico; el cuarto lugar para Felipe Peralta de la ciudad de El Carmen. En la tercera categoría el primer lugar fue para Luis Calizaya de San Salvador de Jujuy; el segundo lugar Agustin Perea de Palpalá, el tercer lugar Rosario Ríos de Perico y el cuarto lugar para Maximiliano Colque de Rosario de la Frontera.