Joven motociclista en grave estado de salud tras derrapar

Un joven motociclista se encuentra hospitalizado con heridas de gravedad, tras perder el control del rodado y derrapar, en la ciudad de Palpalá.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el hecho se registró el pasado sábado alrededor de las 20 en la intersección de la avenida Del Congreso y la calle Los Guayacanes, en el barrio Alto Palpalá.

Fue en esas circunstancias que un joven de 25 años conducía una motocicleta Honda Wave, cuando perdió el control del rodado y derrapó.

Un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre el incidente y de manera inmediata personal del Same se constituyó en el lugar, asistió a la víctima y la trasladó de urgencias al hospital "Pablo Soria", en la capital jujeña.

En el nosocomio capitalino, el joven fue diagnosticado con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneal grave, por lo que quedó alojado en sala de shock room.

Mientras que en el lugar de los hechos, personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular.

Efectivos del departamento de Criminalística, en tanto, realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del siniestro vial y según la misma fuente, se estableció que el motociclista circulaba sin el casco de seguridad reglamentario.

Posteriormente la motocicleta protagonista fue secuestrada de manera preventiva.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Secciona 47°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.