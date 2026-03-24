Continúan abiertas las inscripciones para el BEGU destinado a estudiantes secundarios

Las inscripciones para el Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) destinado a estudiantes secundarios continúan abiertas y se realizan de manera online a través de www.sansalvadordejujuy.gob.ar/begu. El beneficio permite viajar gratuitamente en el transporte urbano dentro de la ciudad y estará disponible hasta el 17 de abril.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recordó que sigue vigente el período de inscripción para acceder al BEGU 2026 en el nivel secundario, una herramienta que busca acompañar la trayectoria educativa de los estudiantes.

El trámite se realiza de manera online a través de la página web oficial del municipio. Posteriormente, se habilitará la inscripción para estudiantes de nivel terciario y universitario, que podrán registrarse del 6 al 24 de abril.

Para acceder al BEGU, los estudiantes secundarios deberán contar con DNI, una tarjeta asociada a su nombre y una constancia de alumno regular actualizada al ciclo lectivo vigente, emitida por la institución educativa con sello y firma correspondiente, en la que se indique el año que cursa.

En el caso de estudiantes terciarios y universitarios, deberán presentar los mismos requisitos, y los universitarios además acreditar su condición de alumnos activos mediante certificación de la institución correspondiente.

La inscripción se realiza mediante un procedimiento sencillo en la página oficial. Una vez aprobada la solicitud, el estudiante deberá presentarse con su DNI en cualquiera de los puntos habilitados para activar el beneficio en su tarjeta.

Para consultas o asistencia, se encuentran disponibles distintos puntos de atención en la ciudad, entre ellos Tumusla 625; edificio municipal de avenida El Éxodo 215; Dirección General de Rentas; Delegación de Villa Jardín de Reyes; y los CPV de Malvinas, Chijra, Santa Ana y Alto Comedero.