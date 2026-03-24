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Tilcara

Vecinos de Tilcara denuncian la ocupación de un espacio verde

Piden que se respete su destino recreativo del que dependen más de 60 familias.

Martes, 24 de marzo de 2026 15:02

Residentes del barrio Ospu manifiestan su preocupación ante la pérdida de un predio destinado al esparcimiento de las familias.

En el barrio Ospu de Tilcara crece la tensión por la ocupación de un predio destinado a espacio verde por parte de familias que, según denuncian los vecinos, cuentan con el apoyo de la intendencia de Tilcara. 

Los habitantes del lugar manifestaron su preocupación ante el avance sobre estas tierras que vienen defendiendo hace tiempo como un lugar de esparcimiento público para los niños y jóvenes de la zona.

Para las familias del barrio, contar con este sitio es fundamental, ya que es el único punto de encuentro que tienen para que los mas pequeños puedan jugar y recrearse de forma segura. 

Sobre este conflicto, el concejal David Cardozo recordó que la situación viene desde el año pasado, cuando se sancionó una ordenanza municipal para preservar este terreno como espacio público. Esta norma buscaba proteger el área para fines recreativos, pero los vecinos denuncian que actualmente no se está respetando.

El concejal manifestó su desconcierto ante el cambio de postura oficial: "No entiendo porque la intendenta de Tillcara Sonia Perez, que con anterioridad acompañó a los vecinos en la defensa de este espacio, incluso donando gimnacios urbanos y juegos para los niños, hoy está acompañando a quienes ocupan estas tierras", señaló Cardozo.

Por su parte, los vecinos expresaron su rechazo a lo que consideran una entrega discrecional de terrenos a familias cercanas al ejecutivo comunal. 

El temor de la comunidad es quedarse definitivamente sin un lugar de reunión para sus hijos. Ante este panorama, el barrio Ospu exige que se cumpla la ordenanza vigente y se garantice que el predio siga siendo de uso público y recreativo para todos los vecinos.

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